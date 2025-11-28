Pedeapsa primită de un medic care a luat mită de 34 de ori. Și-a recunoscut vinovăţia

Femeia, în calitate de medic primar, a primit, timp de aproape un an, sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale, potrivit Parchetului din Timiș, citat de News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a transmis, vineri, că în perioada aprilie 2024 – septembrie 2025, ea a primit de 34 de ori sume de la pacienţi, însumând 8.150 de lei pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale.

Medicul şi-a recunoscut vinovăţia în faţa anchetatorilor.

”Urmare a încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva confirmării acestuia de către instanţa de judecată, inculpata va fi condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare. Se va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani, care se calculează de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

De asemenea, potrivit aceleași surse, se va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat precum şi dreptul de a exercita profesia de medic în cadrul unităţilor sanitare de stat

În cauză a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale asupra sumei de 8.150 de lei aparţinând inculpatei, în vederea confiscării speciale.