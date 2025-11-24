Pedeapsa primită de un ucrainean care a incendiat un magazin IKEA din Lituania

O instanță lituaniană l-a condamnat pe un tânăr ucrainean la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru că a incendiat un magazin IKEA din Vilnius anul trecut, relatează AFP.

Un dispozitiv exploziv plasat în magazinul din capitala Lituaniei pe 8 mai 2024 a fost detonat în timpul nopții, provocând un incendiu care a fost localizat rapid de pompieri. În atac nu a fost rănită nicio persoană.

Un judecător din Vilnius a concluzionat că Daniil Bardadim a comis „un act de terorism” la Vilnius și, de asemenea, „o tentativă de atac terorist” în orașul Siauliai din nordul Lituaniei, care găzduiește o bază aeriană NATO.

Acuzat că a acționat în interesul spionajului militar străin

Procurorii l-au acuzat pe Bardadim că a acționat „în interesul unui serviciu de informații militare străin” și că Rusia știa despre planurile sale.

La acea vreme, acuzarea sugerase că magazinul ar fi putut fi vizat pentru că logo-ul lanțului suedez din domeniul mobilei are aceleași culori ca steagul Ucrainei, potrivit Reuters.

Inculpatului, care avea 17 ani la acel moment, i-a fost promisă o mașină și o recompensă de 10.000 de euro pentru acțiunile sale, au mai spus procurorii.

Judecătorul l-a găsit vinovat și de „antrenament în scopuri teroriste”, călătorie în capitala letonă Riga „în scopuri teroriste și deținere de explozibili”.

De la începutul războiului din Ucraina, Lituania, alte state baltice și Polonia, toate aliate ale Kievului, au susținut că au fost ținta mai multor tentative de sabotaj orchestrate de Rusia.