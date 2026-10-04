Peiu, despre „soluția” pe care i-o va propune AUR lui Nicușor Dan la Cotroceni. „Cineva trebuie să îi spună”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a criticat pe Nicușor Dan și a precizat că mandatul cu care va merge delegația partidului la consultările de la Cotroceni va ține „de alegeri anticipate și de lămurirea rolului constituțional al președintelui”.

Peiu a fost întrebat, duminică seară, la Digi24, ce a vrut să spună atunci când i-a dedicat un cântec de copii lui Nicușor Dan.

Senatorul a răspuns ironic că la Cotroceni „predomină o atmosferă din asta, de «Tom și Jerry»”.

„Adică, practic, aș fi vrut să transmit mesajul că nu este o jucărie ceea ce se întâmplă și că domnul președinte trebuie să iasă din starea aceasta, în care dânsul consideră un fel de carte de colorat ceea ce are de făcut, și să aibă o abordare mai serioasă, mai pragmatică, care ține cont atât de Constituție și de rolul constituțional pe care îl are, dar și de realitatea politică. Dacă domnia sa continuă să se comporte ca un «șoricel Jerry» ascuns după colț, care abia așteaptă să îi dea cu «barosul» în cap, indiferent cărui «motan» apare, cred că suntem într-o lume de copii”, a continuat Petrișor Peiu.

Mandatul cu care va merge AUR la Cotroceni

Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, l-a acuzat pe șeful statului că are o abordare „cam infantilă” și „nu ia în serios nici Constituția, nici realitatea politică”.

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională de ieșire dintr-un blocaj, în care nu se poate face o majoritate stabilă, este organizarea de alegeri anticipate. E o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”, a adăugat Petrișor Peiu.

Discuția dintre președinte și AUR este programată pentru ora 14:30, a doua pe agenda consultărilor de luni de la Cotroceni.

Petrișor Peiu a spus că mandatul delegației care va merge la Cotroceni ține „de alegeri anticipate și de lămurirea rolului constituțional al președintelui”.

„Cineva trebuie să îi spună că tot ceea ce face domnia sa trebuie să se încadreze în niște limite, atât constituționale, cât și de bun simț. Îmi pare rău că celelalte partide nu observă acest derapaj major al președintelui și nu îl sancționează”, a mai declarat Petrișor Peiu.