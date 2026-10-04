AUR îl ironizează pe Nicușor Dan înaintea discuțiilor de la Cotroceni. Melodia postată de Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a comentat ironic modul în care „se pregătește” președintele Nicușor Dan pentru întâlnirea cu partidele de luni de la Cotroceni.

Peiu, care este și președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a postat pe Facebook cântecul pentru copii „O lume minunată”, al lui Mihai Constantinescu, și a afirmat în descrierea postării: „Nicușor Dan se pregătește intens pentru consultările de la Cotroceni de mâine”.

Discuții la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

După ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, președintele Nicușor Dan a anunțat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, luni, și a precizat că în aceeași zi va nominaliza și noul candidat la funcția de prim-ministru.

Va fi al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan de la izbucnirea crizei politice, în 5 mai. Dintre cei trei de până acum, Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar liberalii Adrian Veștea și Siegfried Mureșan au fost respinși de Parlament.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică”, a declarat președintele Dan, după votul de miercuri din Parlament.

Discuția dintre președinte și AUR este programată pentru ora 14:30, a doua pe agenda consultărilor de luni de la Cotroceni. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a vorbit duminică despre mandatul cu care va merge delegația formațiunii la întâlnirea cu șeful statului.