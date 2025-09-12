Pensia medie e puțin peste jumătate din salariu. Cum arată distribuția pensionarilor după banii pe care-i încasează

În trimestrul II 2025, România avea 4,9 milioane de pensionari, mai muți cu 18.000 față de trimestrul I 2025, a transmis vineri Institutul Național de Statistică.

Avem peste 770.000 de pensionari cu vârsta de sub 65 de ani, potrivit datelor INS, adică mai mulți decât populația județului Iași- cel mai populat din România.

Cei mai mulți sunt în Capitală (peste 133.000), Cluj (41.000) și Prahova (38.000). În București, 27% din populația rezidentă încasează o pensie, la fel ca și în Prahova. În Cluj, unul din patru cetățeni e pensionar.

Pensia medie lunară (fiind luate în calcul sumele plătite pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. – plătite de casele de pensii ) a fost de 2932 lei , în creṣtere cu 0,5% faṭă de trimestrul precedent;

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2813 lei, reprezentînd 59,6% din câștigul salarial mediu net (59,0% în trimestrul precedent);

Pensionarii au pierdut din puterea de cumpărare, creșterea pensiilor fiind mai mică decât rata inflației, arată datele Statisticii.

Sursa datelor din grafic: Ministerul Muncii

Avem 4 pensionari la 10 salariați în București şi 14 pensionari la 10 salariați în Teleorman

Pensia medie lunară a crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 20,8%, iar faṭă de primul trimestru din acest an cu 0,5%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat variază semnificativ între județe, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1321 de lei (2228 lei în judeṭul Botoșani, 2265 lei în judeṭul Vrancea și 2281 lei în județul Giurgiu faţă de 3549 lei în Municipiul Bucureşti, 3505 lei în judeṭul Hunedoara ṣi 3325 lei în judeṭul Brașov).

Din punct de vedere al numărului de pensionari, cei mai mulți se regăsesc în categoria pensii pentru limită de vârstă (1762 mii persoane bărbați și 2170 mii persoane femei), majoritatea fiind pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1451 mii persoane bărbați (82,3% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1712 mii persoane femei (78,9% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,2% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, pensia medie a femeilor reprezentând doar 48,7% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor se regăsesc la categoria pensiei anticipate (3796 lei pentru femei faţă de 4111 lei pentru bărbaţi).