Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după ce el și alți parlamentari democrați au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale” din partea administrației președintelui Donald Trump, scriu Reuters și AFP.

Kelly s-ar putea confrunta cu măsuri suplimentare în viitor, în funcție de acțiunile sale, a avertizat totodată șeful Pentagonului, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

„Statutul căpitanului Kelly de senator în funcție al Statelor Unite nu îl exonerează de răspundere, iar alte încălcări ar putea duce la acțiuni suplimentare”, a afirmat Pete Hegseth, potrivit Agerpres.

„Cel mai puțin calificat secretar al apărării din istoria țării noastre”

Senatorul democrat de Arizona, fost pilot de avion de vânătoare și navetă spațială, a reacționat și el pe X.

„Dacă Pete Hegseth, cel mai puțin calificat secretar al apărării din istoria țării noastre, crede că mă poate intimida cu o mustrare sau cu amenințări cu retrogradarea sau urmărirea penală, tot nu înțelege. (…) Voi lupta împotriva acestui lucru cu tot ce am, nu pentru mine, ci pentru a transmite mesajul că Pete Hegseth și Donald Trump nu decid ce pot spune americanii din această țară despre guvernul lor”, a afirmat Kelly, considerat unul dintre candidații cu șanse la nominalizarea democrată pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Mesajul video al lui Kelly din 18 noiembrie venise pe fondul îngrijorărilor din rândul democraților, împărtășite în privat și de unii oficiali militari americani, conform cărora administrația Trump încalcă legea prin ordinul dat armatei de a ucide presupuși traficanți de droguri în atacuri asupra navelor lor în apele latino-americane.

Pentagonul susține că aceste atacuri sunt justificate deoarece traficanții de droguri sunt considerați teroriști.

Președintele Donald Trump i-a acuzat atunci pe Kelly și pe ceilalți democrați de „rebeliune”, subliniind într-o postare pe rețelele de socializare că aceasta este pasibilă de pedeapsa capitală.

Conform Codului de justiție militară al SUA, răzvrătirea și îndemnul la revoltă se numără printre cele mai grave infracțiuni și pot fi pedepsite cu moartea.