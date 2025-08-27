Pensia propusă de Guvern pentru magistrați / Cât spune Bolojan că are de plătit statul român pentru cele „peste 23.000 de procese generate de magistrați” pentru creșteri de salarii

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Antena 3, că pachetul de măsuri referitoare la pensiile magistraților corectează două dintre cele „trei aspecte de fond care trebuie rezolvate” în sistem, și anume problema pensionării „foarte rapide” și nivelul pensiei.

Premierul a spus că pensionarea „foarte rapidă” a magistraților este „o nedreptate” pe care pachetul de măsuri vine să o corecteze.

„Niciun sistem de justiție din Europa nu permite pensionarea magistraților la 48 de ani, așa cum permite sistemul nostru, după 25 de ani de vechime (…). Practic, acest proiect prelungește vârsta de pensionare la 65 de ani, ceea ce este un lucru corect față de celelalte categorii”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că proiectul prevede și „stabilirea unei pensii care este rezonabilă” și care „să nu depășească 70% din ultimul salariu”.

„Până acum, era o anormalitate, și anume pensia în magistratură era cât ultimul salariu, ceea ce nu se întâmplă nicăieri, nici în sisteme juridice asemănătoare, cum sunt cele europene, dar nici în sistemele de pensii normale (…). Propunerea pe care o facem este ca valoarea pensiei să nu depășească 70% din ultimul salariu”, a continuat liberalul.

Astfel, pensia medie din magistratură, despre care premierul susține că este în prezent la un nivel de „4.800 – 5.000 de euro”, va ajunge „la aproximativ 3.500 de euro”.

Premierul vrea legi de salarizare „simple, clare și predictibile”

Celălalt aspect de fond care trebuie corectat în magistratură este, potrivit premierului, necesitatea unei legi clare de salarizare, „care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii”.

„Gândiți-vă că în acești ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați, care, bineînțeles, au fost câștigate, cea mai mare parte, și care au făcut ca statul român să plătească, cel puțin, două miliarde de euro doar diferențe salariale – și mai avem de plătit cam încă atât. Este, deci, anormal să ai legi de salarizare neclare, care să permită astfel de abordări, și este necesar ca în această toamnă să venim cu legi de salarizare care să fie simple, clare și predictibile, inclusiv în sistemul de justiție, pentru a evita aceste acțiuni”, a mai declarat Ilie Bolojan.