Pentagonul a contractat cinci companii să instaleze microreactoare nucleare la baze militare din SUA

Armata americană a anunțat miercuri că va acorda până la 2,2 miliarde de dolari unui număr de cinci companii pentru a construi și opera microreactoare nucleare în baze militare.

Agenția Reuters amintește că așa-numitele microreactoare sunt centrale nucleare de mici dimensiuni, construite în fabrică, despre care dezvoltatorii spun că vor putea fi transportate cu ușurință și vor genera fiecare până la 20 de megawați de energie.

Spre comparație, cele șase reactoare de mici dimensiuni pe care Nuclearelectrica speră ca NuScale să le instaleze în cele din urmă la Doicești ar avea o capacitate totală de 462 MW, echivalentul a 77MW per modul.

Armata SUA consideră că dezvoltarea microreactoarelor printr-un program numit „Janus” ar putea, într-o bună zi, să contribuie la alimentarea cu energie a unor instalații militare izolate, precum cele din Alaska sau de pe insule. Programul are ca obiectiv instalarea primului reactor până în septembrie 2028.

Companiile și bazele militare selectate de Pentagon sunt:

Antares Nuclear Inc – Fort Bragg, Carolina de Nord;

BWXT Advanced Technologies LLC – Fort Campbell, Kentucky;

General Atomics Electromagnetic Systems – Fort Hood, Texas;

Radiant Industries Inc – Fort Benning, Georgia;

Westinghouse Government Services – Fort Drum, New York.

Utilizarea microreactoarelor nucleare va fi reglementată de Armata SUA

Pentagonul nu a precizat câți bani vor fi alocați fiecărei companii. Însă Radiant a declarat că va primi până la 750 de milioane de dolari pentru a dezvolta și instala 15 dintre reactoarele sale „Kaleidos” în cadrul programului.

Un oficial al Armatei SUA a declarat că reactoarele vor trebui să respecte toate normele de mediu și de siguranță aplicabile reactoarelor comerciale, dar a adăugat că acestea vor fi reglementate de Armată, nu de Comisia de Reglementare Nucleară a SUA. Aceasta este însărcinată cu reglementarea reactoarelor comerciale.

„Ideea întregului proiect este ca, la finalul acestuia, să avem un produs comercial”, a declarat Jeff Waksman, principalul adjunct al secretarului adjunct al Armatei pentru Instalații, Energie și Mediu.

Mike Starrett, directorul comercial al Radiant, a declarat pentru Reuters că finanțarea acordată prin programul „Janus” este esențială pentru extinderea activității companiei, astfel încât aceasta să poată răspunde în cele din urmă nevoilor clienților comerciali, precum operatorii centrelor de date, în jurul anului 2030.

Companiile și Pentagonul susțin că programul va duce la reducerea costurilor cu energia

Reuters amintește că criticii microreactoarelor spun că acestea vor fi costisitoare în comparație cu reactoarele convenționale.

Waksman a declarat că nimeni nu consideră că microreactoarele vor avea costuri mai mici decât centralele convenționale. „Ceea ce încercăm să facem aici, prin ‘Janus’… este să stabilim cum putem reduce aceste prețuri”, a susține Waksman.

În prezent, Armata SUA plătește aproximativ 40 de cenți pe kilowatt-oră pentru alimentarea cu energie a instalațiilor din zona arctică, costuri pe care speră să le reducă. Pentagonul se așteaptă de asemenea ca sectorul privat să strângă mai mulți bani pentru reactoare decât guvernul federal, iar programul „Janus” să contribuie la atragerea acestui capital.

Starrett a spus că, deoarece reactoarele containerizate ale Radiant pot fi transportate direct la client, eliminând comisioanele de transport al energiei, costul energiei livrate va fi cuprins între 20 și 30 de cenți pe kilowatt-oră.