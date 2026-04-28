Pentagonul a încheiat un acord secret cu Google pentru acces la AI

Compania Google s-a alăturat unei liste în creștere de giganți tehnologici din Statele Unite care au semnat un acord cu Pentagonul pentru a folosi modelele sale de inteligență artificială (AI) în activități clasificate, a relatat marți site-ul de investigații The Information, preluat de Reuters.

O sursă a declarat pentru The Information că acordul permite Pentagonului să utilizeze sistemele de inteligență artificială ale Google pentru „orice scop guvernamental legal”. Mutarea plasează compania cunoscută pentru motorul său de căutare alături de OpenAI și de xAI pe lista celor care au încheiat acorduri pentru furnizarea de modele AI destinate utilizării clasificate de către forțele armate americane.

Rețelele clasificate sunt folosite pentru gestionarea unei game largi de activități sensibile, inclusiv planificarea misiunilor și stabilirea țintelor pentru sistemele autonome de arme.

Anul trecut, Pentagonul a semnat acorduri în valoare de până la 200 de milioane de dolari cu majoritatea laboratoarelor majore de inteligență artificială, inclusiv Anthropic, OpenAI și Google. Departamentul pentru război al SUA încearcă să își păstreze întreaga flexibilitate de acțiune în domeniul apărării și să nu fie limitată de avertismentele dezvoltatorilor din domeniul AI împotriva utilizării unor sisteme de inteligență artificială nesigure în scopuri militare.

Cel mai cunoscut model de inteligență artificială al Google este Gemini, însă compania are la dispoziție o serie de instrumente AI mai puțin cunoscute publicului larg, grație diviziei sale DeepMind, un proiect de pionierat în domeniu.

Ce prevede contractul dintre Pentagon și Google, potrivit surselor

Acordul cu Google prevede că firma trebuie să ajute la ajustarea setărilor de siguranță și a filtrelor AI la cererea guvernului american.

The Information notează că acest contract include formulări potrivit cărora „părțile sunt de acord că sistemul AI nu este destinat și nu ar trebui utilizat pentru supraveghere în masă pe plan intern sau pentru arme autonome (inclusiv selectarea țintelor) fără o supraveghere și un control uman adecvat”, dar adaugă și că „acordul nu conferă niciun drept de a controla sau de a bloca procesul decizional operațional legal al Guvernului”.

Un purtător de cuvânt al Google Public Sector, divizia care gestionează relațiile cu guvernul SUA, a declarat pentru The Information că noul acord este un amendament la contractul ce exista deja.

Reuters relatase anterior că Pentagonul a făcut presiuni asupra unor companii de top din domeniul inteligenței artificiale, precum OpenAI și Anthropic, pentru a-și face instrumentele disponibile pe rețele clasificate fără restricțiile standard pe care le aplică utilizatorilor.