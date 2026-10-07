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Actualitate

Pentagonul a stabilit noul mod prin care vrea să-și apere bazele militare împotriva dronelor

Victor Cozmei
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Patru sisteme de arme sunt etstate acum într-un program-pilot de apărare antidronă a bazelor militare pe teritoriul SUA. Sunt primele sisteme de acest tip pe care armata le va instala și testa în baze americane, la cererea Congresului.

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