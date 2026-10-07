Pentagonul a stabilit noul mod prin care vrea să-și apere bazele militare împotriva dronelor

Patru sisteme de arme sunt etstate acum într-un program-pilot de apărare antidronă a bazelor militare pe teritoriul SUA. Sunt primele sisteme de acest tip pe care armata le va instala și testa în baze americane, la cererea Congresului.

Este vorba despre patru sisteme de arme cu energie direcționată/dirijată.

Sistemele cu energie direcționată/dirijată (directed energy) sunt arme care neutralizează ținte fără muniție clasică. Ele concentrează energie electromagnetică asupra țintei: fie un fascicul laser care o arde, fie microunde de mare putere care îi distrug componentele electronice.

Sietemele alese de Pentagon să fie testate sunt laserul de mare energie al AeroVironment, într-un format paletizat, sistemul cu microunde de mare putere Leonidas de la Epirus, laserul Firefly de la Kord și Compact Laser Weapon System produs de Boeing, potrivit DefenseNews.

Programul este coordonat de Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401), o structură condusă de Armata SUA care a fost înființată anul trecut pentru a coordona activitatea antidronă a armatei și a altor agenții federale.

„Laserele de mare energie și sistemele cu microunde de mare putere sunt instrumente care pot fi utilizate în mod eficient într-un sistem de apărare împotriva dronelor pe mai multe niveluri”, a declarat într-un comunicat al Pentagonului generalul de brigadă Matt Ross, directorul grupului operativ.

„Acest program-pilot va testa aceste capacități într-un mediu operațional, astfel încât să putem înțelege cum să le integrăm și să le menținem în mod optim pentru a apăra teritoriul național”, a spus Ross.

Potrivit Defense News, oficialii americani spun că planurile de desfășurare vor fi elaborate împreună cu comandanții bazelor militare pe parcursul a 180 de zile, operațiunile fiind preconizate pentru sfârșitul acestui an.

Comunicatul de acum al Pentagonului nu precizează ce sistem va fi alocat fiecărei baze, câte unități din fiecare tip vor fi desfășurate sau care va fi costul total al sistemelor și al programului-pilot în ansamblu.

Costuri și abordări diferite ale tehnologiilor

Costul reprezintă principalul argument în favoarea laserelor și a microundelor și unul dintre aspectele pe care programul-pilot urmează să le testeze. Lansarea unui astfel de sistem costă o fracțiune din prețul unei rachete sau chiar al unui proiectil de artilerie antiaeriană, iar niciunul dintre ele nu lasă muniție neexplodată pe sol, scrie publicația amintită.

Ross le-a spus reporterilor în luna august că era sceptic însă în ceea ce privește calculele bazate exclusiv pe costul pe foc. „Dacă achiziționez acel sistem și mă costă 6 milioane de dolari, iar eu trag un singur foc pe an, nu poți să-mi spui că acel foc costă doar 8 cenți”, a spus el.

Dincolo de costuri, laserele și microundele abordează amenințări diferite. Un laser de înaltă energie se concentrează asupra unei singure drone la un moment dat până când o arde complet.

Un microundă de mare putere poate contracara un roi de drone într-o singură rafală, suprasolicitând sistemele lor electronice, deși amprenta sa mai largă ridică îngrijorări cu privire la efectele asupra sistemelor din apropiere.

Laserul cu primul contract de producție din SUA

Sistemul laser al AeroVironment face parte din familia LOCUST. În septembrie, compania a primit de la Armata SUA un contract de 464,8 milioane de dolari pentru programul Enduring-High Energy Laser (E-HEL). Compania îl prezintă drept primul contract de producție pentru arme laser de mare energie din istoria Statelor Unite.

Prin acest acord, AeroVironment urmează să livreze câteva zeci de sisteme LOCUST X3 în următorii ani.

Sistemele sunt destinate combaterii dronelor din grupele 1-3, adică de la drone mici de câteva kilograme până la drone tactice ce pot cântări până la 600 de kg și pot opera pe raze de sute de kilometri și zbura la multe mii de metri altitudine.

LOCUST X3 are o putere de 30 de kilowați și nu depinde de o anumită platformă. Poate fi integrat pe vehicule precum JLTV sau livrat în configurație paletizată.

Boeing CLWS: 5 kilowați și aproape 500 de drone doborâte

Compact Laser Weapon System (CLWS) este un laser de putere redusă dezvoltat de Boeing.

În 2024, varianta de 5 kilowați a neutralizat drone din grupa 3 în cadrul exercițiului Red Sands din Arabia Saudită. Aceste drone pot cântări până la circa 600 de kilograme, iar pentru acel test, sistemul a fost conectat la rețeaua de comandă și control al Armatei SUA, de la care a primit date de țintire provenite de la un radar, potrivit Boeing.

Potrivit Boeing, CLWS a doborât aproape 500 de drone în teste și demonstrații. Operatorii folosesc un controller de consolă de jocuri Xbox și pot fi instruiți în doar o oră.

Raza de acțiune este între circa 200 de metri și 2,5 kilometri, iar sistemul poate funcționa în configurație fixă, într-un container, sau în configurație mobilă și poate angaja simultan mai multe ținte.

Boeing CLWS

Kord Firefly: laser modular, scalabil până la 40 de kilowați

Firefly este produs de Kord Technologies, o filială deținută integral de compania americană KBR (Kellogg Brown & Root).

Este un laser antidronă mobil și paletizat, iar arhitectura optică permite puteri între 5 și 40 de ilowați.

Sistemul este autonom: include sursă de energie, management termic, baterii de mare capacitate și subsisteme integrate de radar și război electronic, iar variantele comerciale prezentate de companie au puteri de 10 sau 20 de kilowați.

Kord a fost integratorul principal al prototipului de apărare antiaeriană pe rază scurtă al Armatei SUA cu un laser de 50 de kilowați montat pe transportorul blindat Stryker. Compania și-a propus să ofere sistemele laser la un preț de 100.000 de dolari pe kilowatt, scrie Defense Daily.

Kord Firefly

Epirus Leonidas: singura armă cu microunde din program

Leonidas este singurul sistem cu microunde de mare putere selectat de Pentagon pentru programul pilot de apărare antidronă a bazelor militare.

Spre deosebire de laser, care rămâne pe o singură țintă până o distruge, acest tip de armă poate scoate din funcțiune mai multe drone dintr-odată, afectându-le componentele electronice.

Într-o demonstrație cu foc real desfășurată la 26 august 2025 la Camp Atterbury, Indiana, Leonidas a neutralizat toate cele 61 de drone folosite în cinci scenarii, detaliază compania.

Ultimul scenariu a fost un roi de 49 de drone, de două tipuri, doborât cu un singur impuls electromagnetic. Sistemul testat atunci era prima generație, dezvoltată în 2022. Potrivit producătorului, versiunea lansată în iulie 2025 ar trebui să aibă o rază de acțiune și o eficiență de peste două ori mai mari, la aceleași dimensiuni.

Armata SUA a finanțat de mai multe ori dezvoltarea acestei tehnologii. Epirus a primit un contract de 66,1 milioane de dolari pentru Leonidas și, ulterior, unul de 43,5 milioane de dolari pentru a doua generație a sistemului IFPC-HPM (Indirect Fire Protection Capability – High-Power Microwave).