Pentagonul anunță că analizează prezența tuturor trupelor americane în Europa după ce și-a redus deja efectivele în caz de criză

Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat joi o nouă revizuire a desfășurărilor de trupe americane în Europa și a amenințat că va reține o parte din contribuțiile SUA la NATO dacă aliații care „se bazează pe eforturile altora” nu își îndeplinesc angajamentele privind cheltuielile de apărare, transmite Reuters.

Adresându-se miniștrilor apărării din Alianță la sediul NATO din Bruxelles, Hegseth a spus că revizuirea americană va dura până la șase luni și va include consultări cu Congresul SUA, care a stabilit prin lege un număr minim de trupe americane în Europa.

Deși nu a spus explicit că revizuirea ar putea duce la reduceri ale desfășurărilor de forțe americane în Europa, Hegseth a subliniat că obiectivul este de a determina continentul să facă mai multe pentru apărarea sa.

„Să nu existe nicio îndoială: aceasta va fi o revizuire reală. Va fi concepută pentru a asigura că NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către un model în care Europa conduce, asumându-și responsabilitatea principală pentru apărarea Europei”, a spus Hegseth.

Hegseth a criticat dur și aliații care nu au sprijinit Statele Unite în războiul cu Iranul, după ce unii au refuzat accesul la baze militare și drepturi de survol pentru activități legate de conflict.

Șeful Pentagonului vorbește de NATO 3.0

Șeful Pentagonului a spus că revizuirea americană va asigura garantarea drepturilor de utilizare a bazelor și a spațiului aerian de survol pentru SUA.

Comentariile sale au venit în contextul în care țările NATO din Europa caută soluții pentru a acoperi goluri din forțele lor de criză – capabilități naționale alocate alianței transatlantice în caz de urgență – după ce Washingtonul a redus unele contribuții cu efect imediat.

Mai exact, SUA le-au transmis aliaților luna trecută că au decis să reducă grupul de capabilități militare americane disponibile pentru alianță într-o criză. Anunțul a ridicat întrebări urgente în timp ce liderii se pregătesc pentru un summit NATO la Ankara, în 7–8 iulie.

Hegseth a subliniat acum la Bruxelles că Statele Unite vor fi transmite atât în privat, cât și public, care sunt țările care trebuie să facă mai mult pentru a-și respecta angajamentele.

„Cred că acest lucru este important, prieteni fiind onești cu prieteni”, a adăugat șeful Pentagonului.

„NATO 3.0 este recunoașterea de după Războiul Rece că Alianța trebuie să revină la o structură militară dură, reală, cu capacități militare autentice, capabile să descurajeze aici, pe continent, și să preia conducerea apărării convenționale a Europei”, a continuat el.

Pete Hegseth vorbește la sediul NATO din Bruxelles, FOTO: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

SUA și-au redus contribuția militară la apărarea Europei în caz de criză

Secretarul general al NATO Mark Rutte a recunoscut că reducerea contribuțiilor SUA la forțele de criză ale NATO a intrat deja în vigoare.

„Întrebarea de ieri a fost: este acest lucru imediat sau nu? Este imediat”, le-a spus el jurnaliștilor.

„Totuși, motivul pentru care sunt puțin reticent să spun asta este că vorbim de un instrument de planificare. Deci ce s-ar întâmpla în realitate? Dacă ar izbucni un război… toți aliații, inclusiv SUA, își vor folosi la maximum capacitățile pentru a se asigura că putem duce războiul”, a dat asigurări Rutte.

Unii miniștri au prezentat oferte de creștere a contribuțiilor la forțele de criză ale NATO în timp ce intrau la reuniunea de la Bruxelles.

Theo Francken, ministrul belgian al apărării, a spus că țara sa va contribui mai mult la forțele de criză ale NATO pentru a ajuta la înlocuirea unor capabilități americane, inclusiv prin avioane de luptă F-16 și drone MQ-9B SkyGuardian.

„Vor exista discuții intense despre cine face ce, dar pot spune că Belgia contribuie”, a spus ministrul.

Avioane F-16 ale forțelor aeriene turcești, FOTO: Ali Atmaca / AFP / Profimedia

Îngrijorări printre aliații europeni din NATO

Acoperirea altor goluri va dura mai mult, deoarece țările europene nu dispun de arme precum rachete cu lovire în adâncime, ceea ce l-a determinat pe ministrul german al apărării Boris Pistorius să ceară un proces sincronizat pentru a evita „dezechilibre periculoase ale capacităților în Europa”.

„Este dificil și periculos pentru securitatea teritoriului NATO din Europa dacă anumite capabilități sunt retrase foarte rapid, fără a exista claritate cu privire la momentul în care pot fi compensate”, a avertizat el, menționând lovirea în adâncime ca fiind una dintre capabilitățile greu de înlocuit.

„Acolo vom avea nevoie fie de soluții provizorii, fie de timp, înainte de retragerea lor. Acest lucru va trebui negociat cu partenerii noștri americani. În general, vom putea compensa mult, dar vom avea nevoie de mai mult timp”, a spus Pistorius.

SUA nu au făcut publice detalii privind reducerile, dar acestea variază de la avioane de realimentare în zbor până la avioane de luptă, drone și nave, potrivit unor date furnizate Reuters de o sursă militară.

Numărul avioanelor de luptă americane F-15 și F-15E disponibile pentru NATO va scădea cu o treime, la 99, iar numărul dronelor MQ-4 și MQ-9 Reaper va fi înjumătățit la 12, potrivit aceleiași surse.