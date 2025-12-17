Scut legislativ pentru NATO. Congresul SUA sfidează retorica lui Trump și interzice reducerea trupelor americane din Europa

Liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite, John Thune, vorbește în fața presei, la Capitolul SUA din Washington, DC, pe 16 decembrie 2025. FOTO: Andrew Thomas - CNP / imago stock and people / Profimedia

Legiuitorii americani au adoptat miercuri o legislație mai amplă privind politica de apărare, măsură care semnalează un sprijin ferm al ambelor partide din Congresul SUA pentru Europa și o respingere cu vehemență a atitudinii din ce în ce mai ostile a președintelui Donald Trump față de NATO și cei mai apropiați aliați ai Americii, scrie AFP.

Votul confortabil din Senat (77 de voturi „pentru” la 20 „împotrivă”) trimite proiectul anual de lege privind Autorizarea Apărării Naționale (NDAA), în valoare de 900 de miliarde de dolari, la Casa Albă, încheind una dintre puținele cutume, care au mai rămas în Congres, de cooperare între partide, chiar dacă diviziunile în politica externă se accentuează, în altă parte, la Washington.

„Le cerem mult acelor curajoși americani care servesc în uniformă. Și ei dau mult”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune, înainte de vot.

„Și sunt mândru că Legea privind Autorizarea Apărării Naționale din acest an va contribui la asigurarea faptului că aceștia au ceea ce le trebuie pentru a menține America în siguranță într-o lume periculoasă”, a adăugat Tune.

Demersul din camera superioară a Congresului american urmează adoptării proiectului de către Camera Reprezentanților, săptămâna trecută, și survine pe fondul neliniștii din capitalele europene cu privire la retorica lui Trump, mai ales după ce recenta strategie de securitate națională a Casei Albe a descris Europa ca fiind supra-reglementată, în derivă culturală și insuficient angajată în propria apărare.

Strategia națională de securitate a lui Trump a pus sub semnul întrebării valoarea strategică a continentului european și a preluat în mod deschis temele susținute de partidele de extremă-dreapta, alimentând temerile privind adâncirea rupturii transatlantice, notează France Presse.

În contrast, NDAA reflectă hotărârea parlamentarilor americani de a ancora ferm Statele Unite de Europa.

Legea restricționează reducerea trupelor americane din Europa sub 76.000 de militari

Proiectul de lege interzice ca numărul trupelor americane de pe continentul european să scadă sub 76.000 de soldați pentru mai mult de 45 de zile și restricționează retragerea echipamentelor militare importante, împiedicând efectiv administrația Trump să efectueze o reducere rapidă a efectivelor.

De asemenea, proiectul de lege sporește resursele pentru statele NATO din prima linie, în special cele din regiunea baltică, consolidând flancul nord-estic al alianței.

Măsura autorizează aproximativ 8 miliarde de dolari în plus față de suma solicitată de administrație, un semnal al fermității Congresului în ceea ce privește prioritățile din domeniul apărării.

Dincolo de Europa, NDAA oferă 400 de milioane de dolari în asistență de securitate pentru Ucraina, cu scopul de a menține un nivel minim de sprijin chiar și în contextul dezbaterilor mai ample privind finanțarea, și impune noi limite asupra oricărei reduceri a celor 28.500 de soldați americani staționați în Coreea de Sud.

Ca întotdeauna, NDAA a fost criticată din mai multe direcții – de la criticii conservatori ai ajutorului acordat Ucrainei până la experții care au avertizat că prevederile privind aviația reduc cerințele critice de siguranță aeriană pentru aeronavele militare care operează în spațiul aerian restricționat al Washingtonului.

Dar niciuna dintre aceste critici nu a reușit să deturneze acest pachet considerat de mult timp o legislație care trebuie adoptată.