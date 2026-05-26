SUA își reduc puternic sprijinul militar pentru aliații NATO din Europa în caz de criză. Detaliile scurse în presa germană

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ efectivele militare disponibile pentru a sprijini aliații europeni într-o criză, inclusiv în ceea ce privește avioanele de vânătoare, navele de război și avioanele de realimentare în aer, a relatat marți publicația germană Spiegel, preluată de Reuters.

În cadrul unui mecanism cunoscut sub numele de NATO Force Model, țările membre ale Alianței identifică un set de forțe disponibile care ar putea fi activate în timpul unui conflict sau al unei alte crize majore, cum ar fi un atac militar asupra unui stat membru.

Deși componența exactă a acestor forțe de război este un secret bine păstrat, agenția Reuters transmitea încă de săptămâna trecută, citând surse familiare cu discuțiile, că Pentagonul a decis să își reducă semnificativ angajamentul și își va informa aliații europeni de situație.

Reuters nu a oferit însă detalii privind ce efective vor fi reduse propriu-zis.

Mai puține bombardiere, avioane de vânătoare și distrugătoare americane pentru apărarea Europei

Spiegel scrie însă acum că SUA urmăresc să ofere doar jumătate din numărul de bombardiere strategice puse la dispoziție anterior prin mecanismul NATO Model Force.

Ziarul german afirmă că emisarul american Alexander Velez-Green a informat aliații, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, că numărul avioanelor de vânătoare americane urmează să scadă de asemenea cu o treime.

Marina SUA urmează să pună la dispoziția NATO mai puține distrugătoare în caz de criză, iar SUA nu mai intenționează să ofere deloc submarine Alianței.

În plus, Europa ar urma să fie obligată să își asigure propriile drone de recunoaștere, iar Pentagonul plănuiește să reducă semnificativ și furnizarea de modele înarmate.

Spiegel susține că administrația Trump va oferi detalii suplimentare la o conferință privind gestionarea forțelor armate ce va fi organizată la începutul lunii iunie.

Ministerul german al apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

O purtătoare de cuvânt a NATO a declarat pentru Spiegel că a existat o „dependență excesivă” de SUA în planificarea forțelor NATO și că, pe măsură ce Europa și Canada investesc mai mult în apărare, responsabilitățile militare din cadrul alianței ar putea fi reorganizate.

Mark Rutte și Donald Trump în Biroul Oval, în octombrie 2025, FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Șeful NATO a vorbit de o decizie care era „de așteptat”

Vorbind în fața jurnaliștilor la Bruxelles săptămâna trecută, după ce Reuters a relatat pentru prima oară despre planurile Washingtonului, secretarul general al NATO Mark Rutte a spus că nu poate să dezvăluie anunțul american care urmează.

El a spus însă că această mișcare era „de așteptat”, pe măsură ce Alianța încearcă să „reducă dependența excesivă … de un singur aliat” pentru apărarea sa.

„Era de așteptat, cred că este corect să se întâmple”, a spus Rutte.

Potrivit articolului publicat de Spiegel, un emisar al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a informat oficiali de rang înalt din statele membre despre acest plan la sediul NATO din Bruxelles, la sfârșitul săptămânii trecute.

Tensiuni tot mai mari între SUA și ceilalți aliați din NATO

Reuters notează că NATO se află sub o tensiune fără precedent, unele țări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage complet din Alianță. O ajustare majoră a forțelor pe care SUA le-ar pune la dispoziție în timp de război doar va amplifica aceste îngrijorări.

Președintele american Donald Trump a criticat dur aliații europeni pentru că nu cheltuiesc suficient pentru forțele lor armate și a anunțat retragerea a mii de soldați din Germania.

Ambiția președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, a amplificat tensiunile transatlantice. Acestea au escaladat recent din cauza conflictului dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, care a criticat dur războiul purtat de SUA împotriva Iranului.

Trump a criticat în schimb aliații europeni pentru lipsa de sprijin în redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în contextul războiului împotriva Iranului, spunând că ia în considerare retragerea din alianța NATO și punând sub semnul întrebării dacă Washingtonul mai este obligat să respecte pactul său de apărare mutuală.