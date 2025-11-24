Pentagonul îl amenință pe un senator democrat cu curtea marțială, după apelul către armată de a refuza „ordinele ilegale”

Departamentul de Război al SUA a declarat, luni, că ia în considerare să îl trimită în fața curții marțiale pe senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei și astronaut, pentru apariția sa într-un videoclip în care îndeamnă trupele americane să refuze „ordinele ilegale”, transmite AFP.

Videoclipul viral în care apar șase senatori democrați, cu toții având experiență militară sau în serviciile de informații, a provocat indignarea administrației Trump, iar președintele republican al SUA i-a numit „trădători” și a sugerat că ar trebui condamnați la moarte.

Printre cei șase democrați se numără și Mark Kelly, actualmente senator din Arizona, care a fost decorat ca pilot al Marinei și a mers în spațiu în mai multe misiuni, inclusiv în postura de comandant al ultimului zbor făcut de nava spațială Endeavour.

Într-un comunicat pe rețelele sociale, Pentagonul a amenințat că îl va rechema pe Kelly, care este retras din armată, în serviciul activ pentru a se confrunta cu o curte marțială, susținând că este posibil ca democratul să fi subminat „loialitatea, moralul sau buna ordine și disciplina forțelor armate”.

Este extrem de neobișnuit ca Pentagonul să amenințe public un congresmen în exercițiu.

În videoclipul de pe rețelele sociale, Mark Kelly apare alături de Elissa Slotkin din Michigan, Jason Crow din Colorado, Chris Deluzio și Chrissy Houlahan din Pennsylvania, respectiv Maggie Goodlander din New Hampshire.

Donald Trump i-a numit „trădători”

Într-o reacție pe rețelele sociale după apariția videoclipului, președintele republican Donald Trump i-a acuzat pe cei șase democrați de „comportament de rebeliune”, menționând că acesta este „pedepsit cu moartea” în SUA.

„Este foarte grav și periculos pentru țara noastră”, a scris Trump pe Truth Social. „Nu putem permite ca vorbele lor să rămână fără răspuns. COMPORTAMENT DE REBELIUNE DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! SĂ-I ÎNCHIDEM???”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Democrații au condamnat reacția președintelui republican, catalogând amenințările drept „absolut josnice”.