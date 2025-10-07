Pentru a face față traiului tot mai scump, românii au preferat să taie din cheltuielile cu asigurările, sănătatea și educația

Pentru a putea face față costurilor în creștere și inflației, românii au tăiat în această vară din cheltuielile cu educatia, asigurările, dotarea locuinței și sănătatea, arată datele transmise marți de Institutul Național de Statistică.

Cheltuielile medii lunare au fost, în trimestrul al II-lea, de 7580 lei pe o gospodărie (3051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față de trimestrul I 2025.

În trimestrul II 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de 4779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2734 lei pe o gospodărie (34,0%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9383 lei, mai mari de 1,4 ori decât în mediul rural.

Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,1% în cheltuielile totale, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural.

Produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1592 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,3%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 657 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,7%, de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 391 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cele pentru transport în valoare de 337 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,1% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat la cheltuielile pentru educație de numai 31 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare).