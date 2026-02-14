Pentru că electricele nu se vând destul de bine, Stellantis a reintrodus pe piața din Europa o categorie de mașini cu care „merge contra curentului”

Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor companiei pentru Reuters, citată de News.ro.

Într-o schimbare strategică neanunţată, al patrulea producător auto mondial a început, la finalul lui 2025, să readucă în ofertă variante diesel pentru modele precum Peugeot 308 şi hatchbackul premium DS 4, dar şi pentru mai multe vehicule utilitare de pasageri.

Decizia vine în contextul în care vânzările de vehicule electrice au fost sub aşteptări, iar Uniunea Europeană a relaxat obiectivele privind emisiile, permiţând motoarelor cu combustie internă să rămână pe piaţă mai mult timp.

În paralel, principala piaţă a companiei, SUA, se îndepărtează şi ea de electrificare sub administraţia preşedintelui Donald Trump, care a eliminat recent baza legală pentru standardele federale privind emisiile la ţeava de eşapament.

”Am decis să păstrăm motoarele diesel în portofoliul nostru şi, în unele cazuri, să extindem oferta de sisteme de propulsie”, a transmis Stellantis, subliniind că strategia este orientată către cererea clienţilor şi creşterea vânzărilor.

Un segment fără concurenţă chineză

În 2015, vehiculele diesel reprezentau cel puţin 50% din vânzările de maşini noi în Europa. Ulterior, segmentul a intrat în declin după scandalul ”Dieselgate”.

Potrivit datelor ACEA, în 2025 dieselul a reprezentat doar 7,7% din vânzările de maşini noi în Europa, în timp ce vehiculele complet electrice au atins 19,5%.

Mulţi producători au renunţat complet la diesel, iar Stellantis însuşi a redus drastic oferta în ultimii cinci ani. Totuşi, acest segment nu este vizat de rivalii chinezi, concentraţi pe vehicule electrice şi hibride plug-in, ceea ce oferă un posibil avantaj competitiv.

Motoarele diesel au şi un preţ mai redus decât modelele complet electrice, într-un moment în care industria auto se confruntă cu marje sub presiune şi cerere mai slabă.

Recent, Stellantis a anunţat costuri de 22,2 miliarde de euro pentru ajustarea strategiei electrice, ceea ce a împins acţiunile companiei la cel mai scăzut nivel de la formarea grupului în 2021, prin fuziunea dintre Fiat Chrysler şi PSA.

Stellantis ”merge împotriva curentului”

Compania revenise anterior şi la modele cu motoare clasice în SUA, precum Jeep Cherokee şi motorul V8 ”Hemi”, iar anul trecut a introdus o versiune hibridă pe benzină pentru Fiat 500, alături de varianta electrică.

În Europa, unde vânzările Stellantis au scăzut cu 3,9% în 2025 şi cu 7,3% în 2024, sunt readuse în ofertă versiuni diesel pentru Opel Astra, Opel Combo, SUV-ul cu şapte locuri Peugeot Rifter şi Citroën Berlingo, printre altele.

Compania va continua, de asemenea, producţia unor modele diesel precum SUV-ul premium DS 7 şi modelele Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Stelvio şi Alfa Romeo Giulia, invocând cererea susţinută a clienţilor.

Datele platformei CarGurus arată că numărul modelelor diesel noi disponibile în Marea Britanie a scăzut la 57 în 2025, faţă de 167 în 2020. În acest context, analiştii spun că Stellantis ”merge împotriva curentului”, însă dieselul rămâne atractiv pentru şoferii care parcurg distanţe lungi sau tractează remorci, oferind autonomie şi putere superioare.

Foto: Antonello Marangi | Dreamstime.com