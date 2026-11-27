„Pentru mine, la momentul ăla, a fost un eșec”. Matei a lucrat la Bruxelles și la New York și s-a întors în România și ajută antreprenorii să evite amenzile AI Act, GDPR, NIS2 și altele
Regulamentele europene, cum ar fi AI Act, GDPR, Directiva NIS2 și altele, se suprapun și se completează într-o „Constituție digitală”, la care antreprenorii cu startup-uri tech trebuie să se conformeze pentru a nu risca amenzi sau avantajul competitiv, consideră Matei Ștefan, fondatorul SenecAI Compliance, o firmă de consultanță care oferă servicii de conformitate startup-urilor și IMM-urilor ce dezvoltă sau integrează inteligență artificială în produsele lor, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.
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