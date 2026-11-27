Regulamentele europene, cum ar fi AI Act, GDPR, Directiva NIS2 și altele, se suprapun și se completează într-o „Constituție digitală”, la care antreprenorii cu startup-uri tech trebuie să se conformeze pentru a nu risca amenzi sau avantajul competitiv, consideră Matei Ștefan, fondatorul SenecAI Compliance, o firmă de consultanță care oferă servicii de conformitate startup-urilor și IMM-urilor ce dezvoltă sau integrează inteligență artificială în produsele lor, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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