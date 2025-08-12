Penurie de importanță națională declarată în Anglia: „E devastator din punct de vedere financiar”

Penuria de apă din Anglia a fost clasificată drept „de importanță națională”, aceasta înregistrând în primele șase luni ale anului cele mai secetoase luni de după 1976, a anunțat marți Agenția pentru Mediu (EA), citată de France Presse.

Potrivit EA, cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, confruntându-se cu o scădere a rezervelor de apă și a randamentelor agricole.

Grupul național pentru secetă, care reunește guvernul, reprezentanți ai sectorului agricol și companiile de apă, s-a reunit pentru a discuta situația, în timp ce unele regiuni din Anglia se pregătesc să facă față celui de-al patrulea val de căldură din această vară.

„Situația actuală este crucială la nivel național și facem apel la fiecare să-și joace rolul și să contribuie la reducerea presiunii asupra mediului nostru acvatic”, a declarat Helen Wakeham, responsabilă cu apa la EA.

„Devastator din punct de vedere financiar”

Vicepreședinta Uniunii Naționale a Fermierilor, Rachel Hallos, și-a exprimat „îngrijorarea crescândă pentru lunile următoare”, fermierii continuând să se confrunte cu „condiții de secetă extremă”.

„Unele exploatații agricole semnalează o scădere semnificativă a randamentelor, ceea ce este devastator din punct de vedere financiar pentru sectorul agricol și ar putea avea repercusiuni asupra întregii recolte din Regatul Unit”, a adăugat ea.

Nivelul de umplere al rezervoarelor din Anglia a atins în ultimele zile doar 67,7%, cu mult sub media pentru prima săptămână a lunii august, care este de 80,5%.

Cea mai secetoasă primăvară din ultimul secol

Potrivit EA, 49% din debitele râurilor erau sub nivelul normal, iar Yorkshire, în nordul Angliei, a interzis udarea grădinilor.

Potrivit serviciului meteorologic Met Office, Anglia a cunoscut în 2025 cea mai secetoasă primăvară din ultimii peste o sută de ani.

„Vom fi confruntați cu o penurie de apă tot mai mare în următorul deceniu”, a estimat Emma Hardy, ministrul Apelor, adăugând că guvernul intenționează să construiască noi rezervoare.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provocate de om fac ca fenomenele meteorologice extreme, precum inundațiile, valurile de căldură și secetele, să fie mai intense și mai frecvente.

foto: © Denis Kelly | Dreamstime.com