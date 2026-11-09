Penuriile de carburanți s-au întors în Rusia înainte de sosirea iernii, cu noi restricții la pompă

Lipsurile de combustibil au reapărut în cel puțin șase regiuni ale Rusiei, au anunțat oficiali și instituții de presă ruse, după ce atacurile ucrainene din ultimele săptămâni asupra a cel puțin opt rafinării importante de petrol au readus în prim-plan perspectiva ca șoferii să fie nevoiți, din nou, să stea ore întregi la cozi în benzinării, relatează Reuters.

Ucraina și-a intensificat considerabil atacurile asupra rafinăriilor rusești din data de 30 octombrie, acuzând că armistițiul energetic dintre Kiev și Moscova, proclamat de președintele american Donald Trump, nu a fost respectat de partea rusă.

În cel mai recent atac, Ucraina a lovit în cursul nopții cea de-a doua rafinărie de petrol ca mărime din Rusia, situată în orașul Kiriși din nord-vestul țării. Informația a fost anunțată de Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii ruse.

Astfel de atacuri erodează capacitatea Rusiei de a produce benzină și motorină, alimentând îngrijorările cu privire la aprovizionarea internă cu combustibil și complicând acordul dintre președintele rus Vladimir Putin și Trump privind exporturile de motorină rusească către piețele internaționale și Statele Unite.

Unele regiuni rusești au reintrodus raționalizarea carburanților

Liderul regiunii Karelia din nord-vestul Rusiei a declarat duminică că în benzinăriile de-a lungul autostrăzilor vor fi introduse restricții privind vânzarea combustibililor, achizițiile fiind limitate la 30 de litri de benzină și 50 de litri de motorină. Acesta a precizat de asemenea că vânzarea combustibilului în canistre a fost suspendată în totalitate.

„Sunt pe deplin conștient că aceste restricții pot provoca neplăceri atât locuitorilor republicii, cât și proprietarilor afacerilor noastre, a căror activitate depinde de logistică. Cu toate acestea, în circumstanțele actuale, aceste măsuri sunt necesare”, a declarat într-un mesaj publicat pe Telegram guvernatorul Artur Parfenchikov.

„Prioritatea noastră principală în acest moment este să prevenim achizițiile motivate de panică, să asigurăm distribuirea uniformă a combustibilului și să menținem funcționarea stabilă a tuturor benzinăriilor, pentru a evita întreruperile în aprovizionare.”

Acesta a precizat că măsurile, pe care le-a descris drept temporare, sunt introduse în benzinăriile controlate de Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, și că autoritățile depun eforturi pentru restabilirea aprovizionării normale cât mai rapid posibil.

Rosneft nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Restricții la combustibil în Siberia înainte de sosirea iernii

Autoritățile din Bureatia, provincie din Siberia de Est, au anunțat că benzinăriile Rosneft din capitala regională Ulan-Ude au impus aceleași limite de vânzare, în timp ce și regiunea învecinată Zabaikalski a raportat restricții.

Restricții privind vânzările de combustibil au fost semnalate și în regiunile Nijni Novgorod, Arhanghelsk, Penza și Krasnoiarsk.

Rusia a introdus restricții similare în numeroase regiuni în această vară, după ce un val anterior de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor s-a suprapus peste perioada de vârf a cererii sezoniere.

Aceste penurii au determinat autoritățile să reintroducă restricțiile asupra exporturilor de benzină, iar în luna iulie acestea au limitat de asemenea vânzările de motorină către piețele externe.