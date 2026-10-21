Percheziții ale Parchetului European la al treilea cel mai mare grup din Parlamentul European

Parchetul European a făcut miercuri percheziții la birourile din Parlamentul European ale grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, în cadrul unei anchete referitoare la finanțare, potrivit Reuters, Politico și Euronews.

„Încă de azi-dimineață, Parchetul European a efectuat percheziții în birourile administrative de la Parlamentul European, la Bruxelles și Strasbourg”, a scris grupul Patrioți pentru Europa, într-o postare pe platforma X.

Organizația a mai declarat că perchezițiile par să facă parte dintr-o anchetă privind o posibilă deturnare de fonduri la fostul grup Identitate și Democrație (ID), care s-a dizolvat în 2024. Informația a fost confirmată de Parlamentul European, pentru Euronews.

PfE a spus că ancheta nu vizează acest grup

ID s-a dizolvat după alegerile europarlamentare din 2024, iar multe dintre partidele sale au format ulterior PfE, în prezent al treilea cel mai mare grup din Parlamentul European. Din el fac parte formațiuni ca Reunirea Națională din Franța, Liga din Italia, Partidul Libertății din Austria, Vox din Spania și Fidesz din Ungaria.

În 2025, departamentul financiar al Parlamentului European a constatat că ID a cheltuit necorespunzător 4,3 milioane de euro între 2019 și 2024, prin donații neregulamentare și licitații publice.

EPPO, care investighează infracțiunile financiare ce afectează bugetul UE, a deschis o anchetă pe baza acestor rapoarte.

„S-ar părea că aceste percheziții sunt legate de plângerea depusă împotriva grupului Identitate și Democrație, care s-a dizolvat în 2024”, a declarat grupul PfE într-un comunicat, insistând că nu există o „continuitate juridică” în raport cu ID și, prin urmare, „nu este implicat în ancheta în curs”.

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