45 de percheziții domiciliare au loc miercuri dimineață în București și alte șase județe, într-un dosar de crimă organizată, trafic de persoane, șantaj, camătă și proxenetism, a anunțat DIICOT, fără a indica numele celor vizați. Surse judiciare au precizat pentru HotNews că descinderile îi vizează pe membrii clanului Cămătaru.

Potrivit surselor HotNews, 40 de persoane urmează a fi conduse la DIICOT, inclusiv liderii clanului, frații Nuțu și Sile Cămătaru.

Membrii clanului Cămătaru sunt acuzați că au urmărit obținerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți de manele și muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, prin intimidare, constrângeri morale și amenințări cu acte de violență.

Ei solicitau așa-numite „taxe de protecție”, sub pretextul furnizării unor servicii de pază, și obțineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Elveției.

Florin Salam, Tzancă Uraganu și Costel Biju, printre victime

Pe lista lăutarilor care au fost șantajați și amenințați de membrii clanului Cămătaru se află Florin Salam, Țzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de Călărași și Lele, au precizat sursele citate pentru HotNews.

„Membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți. În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, la DIICOT

Pe lista celor vizați de ancheta DIICOT sunt frații Nuțu și Sile Cămătaru, Vasile Daniel Balint, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile Cămătaru), Nuțu Mario Balint (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuțu Cămătaru), Cezar Petcu (ginerele lui Nuțu Cămătaru), Vladimir Florin Șpac, Radu Giovani Țuțu, Mohamed Ionescu și Giani Laurențiu Nedelcu, au precizat surse judiciare pentru HotNews.

Procurorii acuză că liderii grupării și-au plasat „locotenenții” în proximitatea artiștilor pentru a le supraveghea activitatea, a menține legătura cu aceștia și a se asigura că dispozițiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.

Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost constrânși, prin amenințări cu acte de violență, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activitățile desfășurate în cluburile controlate de grupul infracțional.

Totodată, în încercarea de a obține monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecții au exercitat presiuni și asupra unor persoane care intenționau să intermedieze contractarea artiștilor.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional. De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Investigațiile procurorilor DIICOT au confirmat și o îndeletnicire mai veche a mebrilor clanului Cămătaru: împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizați în acest sens.

Membrii grupării sunt acuzați că au constrâns victimele, în mod repetat, prin amenințarea cu acte de violență, dar și săvârșirea de infracțiuni asupra acestora și a familiilor, cu scopul de a le restitui sumele împrumutate și dobânzile aferente. Într-o astfel de situație, unul dintre suspecți s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare față de suma împrumutată.