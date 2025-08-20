Percheziții DNA la Primăria Mangaliei și la domiciliul primarului. Edilul e anchetat pentru luare de mită

Radu Cristian, primarul Mangaliei, FOTO: Captură de ecran de pe canalul de TikTok al edilului (cristian.radu127)

Procurorii DNA fac percheziții, miercuri dimineață, acasă la Cristian Radu, primarul Mangaliei, și la sediul instituției, au declarat surse ale publicației Info Sud-Est.

Aceleași surse spun pentru publicație că edilul este anchetat pentru că a luat mită.

Potrivit surselor News.ro, anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie mai multe documente.

DNA a transmis doar că „efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din administrația locală. În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.”

Cristian Radu a mai fost în în trecut în vizorul Direcției Naționale Anticorupție. În 2023, primarul PNL care se află la al patrulea mandat, a fost trimis în judecată de DNA alături de alte șase persoane din conducerea primăriei, fiind acuzat că ar fi încheiat 95 de contracte de asistență juridică cu o firmă de avocatură, deși primăria avea deja contracte de asistenţă juridică încheiate cu o altă firmă, cu onorarii și de peste 200 de ori mai mici față de cele stabilite prin noile contracte.

Conform DNA, prejudiciul adus astfel Primăriei Mangalia a depășit 2,7 milioane de euro.

Ce acuzații i-au adus procurorii în acel dosar: