Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, joi, percheziții la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță și la sediul Poliției Locale, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Potrivit surselor citate, în dosar ar fi investigate fapte de abuz în servicu.

Ancheta se află în faza preliminară, fiind deschis dosar in rem.

La începutul lunii februarie DNA a anunțat o serie de acuzații împotriva lui Negoiță, despre care procurorii au spus că a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut.

Potrivit stenogramelor din dosar, mai mulți angajați ai Primăriei Sectorului 3 au discutat între ei despre pericolul reprezentat de construirea unor străzi peste conducte de gaz, dar și despre drumuri construite ilegal pe terenuri private.

Primarul Sectorului 3 a fost vizat de-a lungul anilor de mai multe investigații ale procurorilor, însă până în prezent într-un singur dosar a fost trimis în judecată, dar și faptele din acel dosar s-au prescris, au semnalat avocații care participă la proces, singura miză fiind plata prejudiciului.

HotNews a publicat în februaarie cronologia anchetelor care l-au avut în centrul atenției pe Robert Negoiță.