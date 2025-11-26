Percheziții în cazul falimentului Euroins. Schema prin care a fost prejudiciată compania de asigurări

Procurorii fac miercuri 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins. Sunt vizați foști șefi ai Euroins România SA, dar şi mai multe firme care au legătură cu acționarii bulgari ai societății, anunță Ministerul Public. Prejudiciul este de peste 4,6 milioane de euro și peste 1,6 miliarde de lei.

„Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2023, factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar (cu rol decizional major) ai unei companii de asigurări, în calitate de administratori scriptici/faptici ai firmei și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive, ar fi acționat constant, în exercitarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru a decapitaliza societatea în cauză, reducând drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul aflat la dispoziția acesteia”, a transmis Poliția Română.

Acuzațiile din dosar sunt de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi prezentarea, cu rea-credinţă de date neadevărate asupra condiţiilor economice sau juridice ale societăţii ori ascunderea, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a unor asemenea date.

Perchezițiile au loc la 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul Euroins, precum și sediile unor persoane juridice aflate sub controlul acționarilor bulgari ai societății.

Schema prin care a fost prejudiciată Euroins

Cercetările penale se concentrează pe activitatea desfășurată în intervalul 2017-2023. Procurorii spun că Euroins încasa sume importante de la clienți, însă acestea erau redirecționate către firme afiliate din grupul acționarilor bulgari, în loc să fie folosite pentru plata despăgubirilor datorate.

Factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar al Euroins S.A., alături de persoane din conducerea din România și entități afiliate, sunt acuzați că au „creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei”.

Anchetatorii descriu și un mecanism infracțional prin care compania Euroins România a fost decapitalizată sistematic de acționarii săi bulgari (CAM și BKI). Procurorii spun că Euroins încasa sume importante de la clienți, însă acestea erau redirecționate către entități controlate de acționarii bulgari, în loc să fie folosite pentru obligațiile față de clienți.

Anchetatorii mai vorbesc și despre transmiterea de raportări false către ASF, prin care se crea impresia că obligațiile față de asigurați sunt acoperite.

„Resursele încasate de la clienți de către ER SA au fost în fapt redirecționate către alte entități aflate sub controlul acționarilor bulgari CAM și BKI, concomitent cu neplata abuzivă a despăgubirilor către asigurați în contextul derulării unei politici sistematice de neconstituire de rezerve tehnice la un nivel adecvat și transmiterea de raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară astfel încât să rezulte nereal faptul că societatea își respecta obligațiile contractuale”, se mai arată în comunicat.

Între 2020- 2023, după ce ASF a constatat un deficit de capital de 2,19 miliarde lei, acționarii CAM și BKI au pus în aplicare un mecanism prin care au reușit cu sprijinul subordonaților, să externalizeze resursele financiare care încă se mai aflau în disponibilitățile companiei de asigurări.

„Scopul mecanismului a fost însușirea și securizarea resurselor societății ER SA în interesul acționarului majoritar și în dauna directă a asiguraților/creditorilor entității”, spun procurorii.

De asemenea, procurorii spune că, în perioada decembrie 2020 – 2023, deși Euroins se afla în incapacitate vădită de a-și achita obligațiile, zeci de milioane de lei au fost mobilizate pentru acordarea de împrumuturi către entități afiliate, a căror rambursare nu a mai fost solicitată.



