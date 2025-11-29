Percheziții la locuința unui lider veteran din opoziția azeră, pe fondul unei anchete ample cu acuzații de tentativă de lovitură de stat

Poliția din Azerbaidjan a făcut sâmbătă percheziții la domiciliul lui Ali Karimli, liderul unuia dintre principalele partide din opoziție, în contextul unei anchete tot mai ample cu privire la o presupusă tentativă de lovitură de stat menită să îl înlăture de la putere pe președintele Ilham Aliyev, transmite Reuters.

O sursă din cadrul guvernului azer a declarat pentru Reuters că acțiunea care l-a vizat pe Karimli, lider al Partidului Frontul Popular (APFP) începând din 2000, este legată de un dosar penal în curs de desfășurare împotriva lui Ramiz Mehdiyev, un vechi aliat al fostului președinte Heydar Aliyev, care a condus Azerbaidjanul până în 2003, anul în care a și murit.

Doi membri ai APFP, Faiq Amirli și Mammad Ibrahim, au fost reținuți sâmbătă, a declarat pentru Reuters adjunctul lui Karimli, Seymour Hazi.

Sursa guvernamentală a spus că autoritățile cred despre Karimli că este finanțat de Mehdiyev, care în 1994 devenise șef al administrației prezidențiale lui Heydar Aliyev.

Ilham Aliyev, fiul lui Heydar, l-a demis pe Mehdiyev în 2019, ceea ce a fost considerat la acea vreme o mișcare menită să-i îndepărteze pe oficialii numiți în mandatul tatălui său.

În noiembrie, o instanță din Baku l-a plasat pe Mediyev (87 de ani) în arest la domiciliu pentru o perioadă de patru luni, acuzându-l de mai multe infracțiuni, inclusiv de tentative de preluare a puterii.

Karimli, liderul APFP, a fost arestat de mai multe ori în legătură cu organizarea de proteste în Azerbaidjan, o națiune bogată în petrol și gaze, care a fost criticată de guvernele occidentale din cauza istoricului său în domeniul drepturilor omului.