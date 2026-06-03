Percheziții la psihologul Ion Duvac, acuzat că și-a hărțuit sexual clientele. A fost dus la audieri

Polițiștii bucureșteni au făcut, miercuri, percheziții într-un dosar penal privind folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală. Persoana vizată este psihologul Ion Duvac, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

„Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, la data de 23 februarie 2026, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineață sunt puse în executare două mandate de percheziție, în Municipiul București”, a transmis Poliția Capitalei, fără a da numele suspectului.

Conform surselor HotNews, este vorba despre psihologul Ion Duvac, despre care PressOne a dezvăluit în luna februarie că doctorul în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime încă de la prima ședință.

Potrivit unei înregistrării publicate de PressOne, Duvac a pus întrebări intime unei femei, în timpul ședinței, despre viața sexuală a femeii, orgasme și poziții sexuale.

PressOne a încercat înainte de publicare să obțină un punct de vedere de la Ion Duvac, însă acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În schimb, a încercat să convingă jurnaliștii să amâne publicarea articolului, pe motiv că „parcă nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa”.

Ulterior, el și-a dat demisia din forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, într-un anunț făcut președintelui Colegiului Psihologilor, Edmond Cracsner.

„Așa cum v-am informat anterior, în contextul acuzațiilor apărute în spațiul public și al existenței unei anchete penale în curs, am decis să îmi depun mandatul din toate forurile de conducere din cadrul Colegiului Psihologilor în România. Consider că această decizie este necesară pentru a proteja stabilitatea și credibilitatea instituției într-un moment de presiune publică intensă”, a scris Duvac.

Polițiștii l-au ridicat miercuri pe Duvac de la domiciliu și a fost dus la audieri, la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate, a mai transmis Poliția Capitalei.