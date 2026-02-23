Poliția Capitalei face verificări în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuirea sexuală a clientelor. Apel către potențialele victime

Poliția Capitalei a anunțat că a demarat verificări din oficiu care-l vizează pe medicul psiholog Ion Duvac, acuzat că își hărțuiește sexual clientele. Potrivit unei înregistrări publicate de PressOne, Duvac își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime încă de la prima ședință. Polițiștii cer ca potențialele victime ale psihologului să facă plângeri împotiva acestuia.

„Poliţiştii Capitalei s-au sesizat din oficiu şi au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competenţelor”, a anunţat Poliţia Capitalei, citată de News.ro.

Cercetările sunt efectuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor în care s-ar fi produs faptele.

„Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliţiei, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparţialitate şi profesionalism. Poliţia Capitalei îşi reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile şi siguranţa cetăţenilor, precum şi de a combate orice formă de abuz sau hărţuire, în strictă conformitate cu prevederile legale”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Poziția Colegiului Psihologilor

Comisiile de specialitate ale Colegiului Psihologilor din România au transmis, luni, că „profesia de psiholog se întemeiază pe principii fundamentale precum respectul pentru demnitatea umană, protejarea vulnerabilităţii persoanei, menţinerea limitelor profesionale şi interzicerea oricărei firme de abuz sau exploatare”.

„Orice abatere de la aceste principii contravine grav valorilor şi standardelor etice care guvernează practica psihologică. În acelaşi timp, reafirmăm importanţa respectării cadrului procedural şi a mecanismelor instituţionale prevăzute de lege. Analiza unor astfel de situaţii, stabilirea faptelor şi, dacă este cazul, dispunerea măsurilor disciplinare se realizează exclusiv prin organismele abilitate, în baza sesizărilor oficiale şi a probelor analizate”, a transmis Colegiul Psihologilor.

Reprezentanţii organismului anunţă că se delimitează ferm de „orice comportament neetic, abuziv sau inadecvat”.

„În plan uman şi profesional, reafirmăm că siguranţa beneficiarilor serviciilor psihologice şi protejarea relaţiei terapeutice rămân priorităţi esenţiale pentru comunitatea noastră profesională. Încurajăm orice persoană care se consideră afectată de posibile derapaje deontologice să utilizeze canalele oficiale de sesizare, pentru ca situaţiile semnalate să poată fi analizate în mod responsabil şi riguros.Comisiile de specialitate îşi reafirmă angajamentul pentru menţinerea integrităţii profesiei, pentru apărarea standardelor etice şi pentru consolidarea încrederii publice în serviciile psihologice”, se mai arată în comunicatul de presă.

„Modul tău natural e de nebunică”

Înregistrarea publicată de PressOne a fost făcută de o femeie care venise la o ședintă de terapie ținută de dr. psiholog Ion Duvac, pentru a vorbi despre stilul ei de atașament.

Ședința a durat două ore, iar din primele minute de interacțiune, Ion Duvac se adresează clientei sale cu „ești o bunăciune în draci”, care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie, potrivit sursei citate.

Duvac i-a pus femeii, în minutul 10 al ședinței, diagnosticul de tulburare de personalitate borderline și a mutat discuția către viața ei sexuală, pe care o indică drept cauză a comportamentului ei.

„Ai structură de borderaș, cum zic eu, de border (n.red. tulburare de personalitate borderline)”. (…) Și tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică. Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz. Dacă ți-ai da voie. Dar tu îți reprimi”, i-a spus Ion Duvac femeii, potrivit înregistrării PressOne.

Psihologul a insistat asupra vieții sexuale a femeii și a întrebat-o dacă știe „să facă sex ca lumea”, i-a cerut să îi descrie pozițiile sexuale preferate, precum și cele mai lungi „partide de sex”. „Ce înseamnă sex de calitate pentru tine? S-ar putea să n-ai încredere în sexualitatea ta. Hai să vorbim despre subiectul ăsta, dacă vrei (…)”, a continuat psihologul.