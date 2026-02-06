Procurorii DNA fac acum percheziţii la Primăria Sectorului 5

Procurorii DNA fac în această dimineaţă percheziţii la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind modul de eliberare a autorizațiilor pentru construcția de blocuri noi, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Sunt vizate fapte de corupție în sectorul imobiliar, iar printre suspecți se numără city managerul, angajați ai Poliției Locală, directorul adjunct și un șef de serviciu, și arhitectul șef al Sectorului 5.

Sursele citate au precizat că au loc 9 percheziții, dintre care 4 la primărie și 5 la persoane fizice.

Infracțiunile investigate sunt trafic de influență, luare și dare de mită, în legătură cu emiterea de autorizații pentru construirea unor blocuri noi.

Iulian Constantin Cârlogea este administratorul public (city manager) al Sectorului 5 din Capitală iar arhitectul șef al Primăriei Sectorului 5 este Robert Bașca.

Cârlogea este nepotul lui Cristian Popescu Piedone din partea soției – fiul surorii acesteia, potrivit Snoop.ro. În 2020, imediat ce a ajuns la conducerea Primăriei Sectorului 5, Piedone l-a pus city manager.