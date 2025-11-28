BREAKING Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski, cel mai puternic aliat al președintelui, în cazul de corupție care a zguduit Ucraina / Andrii Iermak face primele declarații

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a confirmat vineri dimineață perchezițiile și a asigurat că va oferi detalii în curând. Site-ul ucrainean Kyiv Independent scrie că ancheta vizează cazul de corupție de la compania publică Energoatom, care a implicat un alt apropiat al președintelui.

Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat vineri dimineață percheziții care l-au vizat pe șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak.

„Acțiunile de investigație sunt autorizate și sunt efectuate în cadrul anchetei. Detalii vor urma”, a declarat procuratura specială anticorupție din Ucraina pe aplicația de mesagerie Telegram.

Iermak a confirmat perchezițiile și a asigurat că cooperează pe deplin cu anchetatorii.

Șeful de cabinet al lui Zelenski a declarat că agențiile anticorupție îi percheziționează apartamentul. „Anchetatorii nu întâmpină niciun obstacol”, a declarat el pe aplicația Telegram. „Din partea mea, cooperez pe deplin”, a adăugat oficialul.

Publicația Dzerkalo Tijnia a relatat, citând surse proprii, că biroul lui Iermak de pe strada Bankova și apartamentul său erau percheziționate.

Zvonurile privind căderea politică iminentă a lui Iermak, devenit în anii de război unul dintre cei mai importanți oameni din țară, și un pol de putere la Kiev, s-au intensificat după ultimele scandaluri de corupție.

Săptămâna trecută, după zile de speculații președintele a semnalat fracțiunii sale parlamentare că poziția lui Iermak era sigură – cel puțin pentru moment.

„Pregătiți-vă să apărați NABU/SAPO”

Publicația Ukrainska Pravda a fost prima care a relatat despre percheziții. „Jurnaliștii UP au reușit să filmeze aproximativ 10 ofițeri NABU și SAPO intrând în cartierul guvernamental”, a scris Ukrainska Pravda.

‼️ Searches being conducted at office of Zelenskyy's top aide Yermakhttps://t.co/NJMqjD0shu — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) November 28, 2025

În urma articolului, deputatul Iaroslav Jelezniak, membru al partidului Holos, a cerut oamenilor să fie pregătiți să apere instituțiile anticorupție.

„NABU și SAPO efectuează percheziții la Andrii Iermak în această dimineață. Pregătiți-vă să apărați NABU/SAPO, dacă este necesar”, a scris Jelezniak.

Iermak, scrie Kyiv Independent, este anchetat de NABU într-un caz de corupție care implică monopolul energetic nuclear de stat Energoatom, cel mai mare caz de corupție din timpul președinției lui Zelenski.

Opt suspecți au fost acuzați în cazul Energoatom, iar Timur Mindici, un colaborator apropiat al președintelui, este presupusul lider al grupului.

Cea mai mare criză internă

Mindici, a anunțat NABU, a fost liderul unui grup care a primit mită și comisioane ilegale de la contractanții companiei energetice de stat în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și pentru a nu bloca produsele și serviciile lor. Potrivit biroului, 100 de milioane de dolari au fost spălați în acest fel.

Presa internă și internațională a scris că scandalul de corupție dă semne că se transformă în cea mai mare criză internă din Ucraina de la debutul invaziei rusești la scară largă, în februarie 2022.

Ancheta care a provocat acest scandal este o realizare a instituțiilor anticorupție din țară, chiar cele pe care președintele dorea să le lase fără independență în vară. Detaliile, care au apărut ulterior au fost zguduitoare.

Oamenii legii au găsit o toaletă din aur într-un apartament aparținând lui Timur Mindici, un fost partener de afaceri și colaborator apropiat al președintelui. Mindici este acuzat că ar fi unul din capii schemei infracționale care sustrăgea banii publici.

El a fugit din țară cu doar câteva ore înainte ca procurorii de la Biroul Național Anticorupție (NABU) să ajungă la domiciliul său, ceea ce sugerează că ar fi fost avertizat.

O parte din banii furați ar fi fost transferați la Moscova. Alți bani au fost folosiți pentru construirea a patru vile luxoase în apropiere de Kiev, destinate, se pare, lui Oleksii Cernișov, fost viceprim-ministru, precum și altor oficiali anonimi.

La un moment dat, în transcrieri apare că unul dintre acuzați se plânge de dureri de spate din cauza transportului sacilor grei cu bani în Kiev.

O luptă între acuzați și agențiile anticorupție

Membrii grupului acuzat nu par să fi realizat până în iulie că erau înregistrați.

Când au aflat, au început să îi amenințe pe procurorii NABU. I-au urmărit și le-au obținut adresele de domiciliu și chiar au reușit să obțină acces la imagini secrete de pe camerele de supraveghere (care în mod normal sunt furnizate doar oficialilor din domeniul aplicării legii) pentru a monitoriza activitățile detectivilor.

A urmat o cursă de-a șoarecele și pisica, detectivii recurgând la metode creative pentru a evita supravegherea și a colecta dovezi.

Cam în același timp, biroul președintelui a început să exercite presiuni asupra organismelor anticorupție.

Pe 21 iulie, mai mulți detectivi implicați în anchetă au fost reținuți de serviciile de securitate. A doua zi, deputații partidului președintelui au adoptat în grabă un proiect de lege care elimina independența operațională a agențiilor anticorupție din Ucraina – o măsură care a fost anulată după proteste publice masive.

Procurorii au încercat, fără succes, să formuleze acuzații împotriva lui Oleksandr Kimenko, șeful SAPO, parchetul anticorupție din Ucraina. Klimenko afirmă că ancheta a continuat doar pentru că biroul prezidențial nu a reușit să-și atingă scopul.

„Dacă nu ar fi abrogat legea, pur și simplu nu am fi putut să o finalizăm”, a spus acesta.

Criza amenință efortul de război al Ucrainei

Guvernul a promis un audit complet al companiilor de stat. Cu toate acestea, mulți spun că administrația are nevoie de o reformă mai profundă.

Unul dintre cei vizați, a scris The Economist, ar putea fi chiar Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui, care și-a alienat atât prietenii, cât și dușmanii, monopolizând puterea și accesul la președinte.

Proximitatea aliaților lui Zelenski față de scandal ar putea fi suficientă pentru a-i pune în pericol viitorul politic. Un ofițer al serviciilor secrete ucrainene a descris cazul ca „o lovitură de proporțiile unei bombe atomice”.

Scandalul amenință lupta Ucrainei împotriva Rusiei în două moduri.

Pe plan intern, riscă să încurajeze cinismul și să determine mai mulți soldați să dezerteze. Liniile frontului sunt deja sub asalt.

Peste hotare, scandalul îngreunează solicitarea ajutorului de care Ucraina are nevoie pentru a continua, estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari pe an.

Unii vor folosi dezvăluirile de corupție nu ca dovadă că țara are organisme independente de combatere a corupției, ci ca argument pentru a reduce sprijinul.

Mai mulți ambasadori europeni și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la consecințele politice.