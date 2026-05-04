Pericol major de avalanşă pe văile de abrupt din Bucegi. Avertismentul salvamontiștilor

Salvamontiştii atrag atenţia asupra pericolului major de avalanşă existent în această perioadă pe văile de abrupt din Masivul Bucegi şi recomandă evitarea traseelor turistice de mare altitudine şi a văilor de abrupt.

Potrivit unui mesaj postat luni pe Facebook de Salvamont Prahova, creşterea accentuată a temperaturilor duce la instabilitatea stratului de zăpadă şi favorizează, astfel, declanşarea avalanşelor.

„Recomandăm evitarea traseelor turistice de mare altitudine şi a văilor de abrupt. Muntele rămâne un mediu imprevizibil, iar prudenţa poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Vă îndemnăm să daţi dovadă de responsabilitate şi să nu vă expuneţi inutil riscurilor în această perioadă. Siguranţa trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, transmit reprezentanții Salvamont.

În weekend, un bărbat de 35 de ani, locotenent-colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, a murit după ce a fost surprins de o avalanşă în zona Văii Coştilei. El făcea parte dintr-un grup de schiori off-piste.