Perle la Evaluarea Națională 2024. „Cireșarii culegeau muuulte cireșe. Apoi le numărau”; „Foc este verb. Vine de la dai foc”

Elevii de clasa a VIII-a au trecut joi prin a doua probă de la Evaluarea Națională, cea de Matematică. Primele rezultate vor fi pe 3 iulie, după care nemulțumiții pot depune contestații.

Deocamdată, cei care au corectat lucrările de la Limba și literatura română au remarcat o mulțime de greșeli de scriere și un mod uneori hilar de a trata subiectele.

Elev: ”O venit căldura și am vrut să mai stau pe afară… am învățat așa, când am mai avut chef”.

Elev: ”N-am învățat așa de mult, dar…”.

… dar examenul a început.

Citește mai departe pe StirileProTV.ro.