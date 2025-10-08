Permis de conducere obligatoriu, pregătit pentru trotinete și biciclete electrice

Conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar urma să fie obligați să obțină un permis de conducere, similar cu cel aferent conducătorilor de mopede, în cazul în care nu dețin un permis de conducere pentru alte categorii de autovehicule, conform unui proiect inițiat acum și analizat de Profit.ro.

Astăzi, trotinetele și bicicletele electrice pot fi conduse de persoane care au împlinit 14 ani fără a fi necesar vreun test pentru verificarea cunoștințelor teoretice referitoare la legislația rutieră. Totodată, aceste vehicule nu sunt înregistrate sau înmatriculate. Mai mult, potrivit argumentelor invocate în sprijinul măsurii, în primele 8 luni ale anului curent au fost înregistrate 2 decese și 32 de persoane grav rănite în accident cu trotinete și biciclete electrice.

Citește mai mult la: https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/permis-de-conducere-obligatoriu-pregatit-pentru-trotinete-si-biciclete-electrice-22191826