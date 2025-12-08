Pernod Ricard aduce în România Ballantine’s Sweet Blend și revoluționează categoria de whisky

Pernod Ricard continuă să inoveze în categoria băuturilor spirtoase, urmărind îndeaproape evoluția gusturilor și preferințelor consumatorilor. Ballantine’s, al doilea cel mai popular whisky Scotch din lume conform IWSR 2023, lansează o nouă inovație în materie de whisky: Ballantine’s Sweet Blend, un sortiment creat mai ales pentru o nouă generație de consumatori.

Noul sortiment reunește tradiția whisky-ului Scotch cu arome dulci, cremoase și indulgente, rezultând într-o băutură modernă, armonioasă și foarte ușor de apreciat.

Ballantine’s Sweet Blend răspunde cererii tot mai mari pentru băuturi spirtoase cu un profil mai dulce și accesibil. Notele aromate cuceresc atât pe cei care nu sunt familiarizați cu whisky-ul, cât și pe cunoscători aflați în căutarea unei experiențe noi. Fie că este savurat simplu, cu gheață sau cu un suc pe placul consumatorului, acest blend transformă orice ocazie într-o experiență memorabilă și plină de bucurie.

Ballantine’s Sweet Blend este un produs cu procent de 30% alcool, și creat sub coordonarea lui Sandy Hyslop, Master Blender Ballantine’s. Evidențiază nuanțele elegante ale whisky-ului Scotch tradițional, cu un accent delicios și cremos. Rezultatul este un mix perfect echilibrat, care se deschide cu note delicate de alună și caramel sărat, urmate de arome bogate de mere glazurate, ciocolată cu lapte, crème brûlée și fudge de vanilie, culminând cu un final catifelat și cremos.

”Inovația este în ADN-ul companiei noastre și încercăm în permanență să oferim noi experiențe pentru publicul nostru. Ballantines Sweet Blend este unul dintre produsele cu care Pernod Ricard România întâmpină acest final de an partenerii și retailul din România.

Sweet Blend se mulează pe noile așteptări ale consumatorului în materie de gust și vine ca un răspuns a unei cereri accentuate din partea retailerilor și a partenerilor noștri pentru a aduce noi produse la raft. Ne dorim ca prin acest blend să atingem o nouă generație de consumatori și să ne consolidăm poziția de lider în categoria băuturilor spirtoase premium de import”, a declarat Andrei Schiopu, Head of Modern Trade, Pernod Ricard România.

De aproape 200 de ani, Ballantine’s promovează valori precum autenticitatea și fidelitatea față de sine. Această filosofie ghidează brandul spre inovație, respectând în același timp tradițiile bogate, ceea ce face ca fiecare creație să rămână autentică și ancorată. Ballantine’s Sweet Blend exemplifică această promisiune, încurajând consumatorii să savureze whisky-ul în modul care li se potrivește, într-un stil adaptat gustului personal.

Prezentarea noii game este la fel de rafinată ca gustul său. Iconica sticlă pătrată Ballantine s evidențiază lichidul ambrat, completat de o etichetă distinctivă în tonuri de bronz, ce îmbină rafinamentul cu respectul pentru moștenirea atemporală a brandului. Consumatorii pot găsi noul blend în rețelele de retail și în cluburile și restaurantele partenere.

Despre Ballantines

Ballantine’s este al doilea cel mai vândut whisky Scotch din lume și unul dintre cele mai respectate branduri din categoria sa, cu o istorie de aproape 200 de ani. Fondat în 1827, brandul și-a construit reputația prin măiestria blend-urilor sale, prin calitatea constantă și prin filosofia „Stay True” — un angajament față de autenticitate și individualitate. Astăzi, portofoliul Ballantine’s include unele dintre cele mai apreciate Scotch whisky-uri din lume, de la iconicul Ballantine’s Finest până la gamele premium și expresiile inovatoare. Parte a portofoliului Pernod Ricard, Ballantine’s continuă să inspire consumatorii din întreaga lume să se bucure de whisky în felul lor, în propriul stil.

Articol susținut de Pernod Ricard