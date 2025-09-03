Presa chineză spune cu cine s-a întâlnit Adrian Năstase la Beijing, înainte de a se poza cu Xi, Putin și Kim Jong Un / Aprecieri pentru China și politica lui Xi Jinping

Fostul premier a avut marți o întrevedere cu viceministra Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, ocazie cu care și-a exprimat aprecierile pentru realizările istorice ale Chinei, potrivit unui comunicat oficial, preluat de presa chineză. Ministra de Externe Oana Țoiu a criticat prezența lui Năstase la Beijing.

Sun Haiyan, viceministra Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, este cea care l-a primit la Beijing pe fostul prim-ministru român, prezentat de comunicatul oficial și cu titlul de președinte al Fundației Europene Titulescu.

Întâlnirea a vut loc marți, înainte de parada militară la care a fost prezent și Năstase.

Potrivit comunicatului, Sun Haiyan i-a urat bun venit lui Năstase în China cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Războiului de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist și a apreciat contribuțiile semnificative și de lungă durată ale lui Năstase la promovarea relațiilor dintre China și România.

„China este dispusă să colaboreze cu prietenii din toate sectoarele din România pentru a duce mai departe prietenia tradițională dintre cele două țări, pentru a promova dezvoltarea stabilă și de anvergură a parteneriatului de cooperare prietenos cuprinzător dintre China și România în noua eră, pentru a apăra împreună realizările victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial și pentru a promova construirea unui sistem de guvernanță globală mai just și mai rezonabil”, a spus diplomata.

De partea cealaltă, potrivit comunicatului, „Năstase a apreciat realizările istorice ale Chinei în domeniul dezvoltării economice și sociale de la începutul noii ere”.

El a afirmat de asemenea că „Războiul de rezistență al poporului chinez împotriva agresiunii japoneze a avut o contribuție majoră la lupta mondială împotriva fascismului”.

Conceptul de construire a unei comunități cu un viitor comun pentru omenire și cele patru inițiative globale propuse de secretarul general Xi Jinping au o mare importanță practică. China a devenit o forță de neînlocuit în apărarea echității și justiției în lume. Fundația Română pentru Studii Europene este dispusă să joace un rol activ în acest sens”, a mai spus Năstase, potrivit comunicatului.

Într-o scurtă notă pe blogul său, Năstase anunțase la rândul său că s-a întâlnit la Beijing cu Sun Haiyan, cu care a discutat despre „teme sensibile de politica internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”.

De ce a fost Năstase la Beijing

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat de marți că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Evenimentul, au spus analiștii, a reprezentat o ocazie pentru Xi Jinping de a proiecta forța militară și diplomatică a Chinei și de a propune o alternativă la actualul sistem global.

Ținând cont că cei mai mulți invitați ai lui Xi au venit din țări cu regim autoritar sau dictatorial, în frunte cu Vladimir Putin, Kim Jong Un sau președintele Iranului, comentatorii au spus că reuniunea este o „axă a destabilizării”.

Singurul lider din Uniunea Europeană care este la Beijing este premierul slovac Robert Fico, care a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, în capitala Chinei.

Potrivit agenției de știri chineze Xinhua, la Beijing au mai fost prezenți, printre alții, fostul prim-ministru al Belgiei, Joseph Leterme, fostul prim-ministru al Greciei, George Papandreou și fostul prim-ministru al Italiei, Andrea D’Alema.

Critici ale ministrei de Externe

Șefa Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu, a criticat apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

“România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat ea, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

Oana Țoiu a subliniat că Năstase și Dăncilă s-au dus la evenimentul grandios de la Beijing ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi.

„Probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, a spus șefa diplomației române.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a mai declarat Țoiu.