Reacție dură a ministrei de Externe după poza cu Năstase și Dăncilă la Beijing: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Șefa Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu, a criticat apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Reacția dură a Oanei Țoiu a venit după ce Adrian Năstase, soția sa Dana și Viorica Dăncilă au fost miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi, Putin și Kim.

Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un au apărut pentru prima oară împreună la marea paradă militară de la Beijing, iar liderul chinez le-a spus zecilor de mii de oameni din piața Tiananmen că lumea are de ales între pace și război.

Evenimentul care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a fost evitat aproape de toți liderii din Vest, dar Putin și Kim – paria în Occident din cauza războiului din Ucraina și a ambițiilor nucleare ale lui Kim – au fost invitați de onoare.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat ea, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

„Prietenii lui Putin nu ne reprezintă”

Oana Țoiu a subliniat că Năstase și Dăncilă s-au dus la evenimentul grandios de la Beijing ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi.

„Probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, a spus șefa diplomației române.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a mai declarat Țoiu.

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat de marți că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Singurul lider din Uniunea Europeană care este la Beijing este premierul slovac Robert Fico, care a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, în capitala Chinei.