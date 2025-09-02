Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un: ce plănuiește „axa destabilizării”, reunită la Beijing. Un mesaj pentru Trump și un eveniment cu un puternic simbolism

Președintele Chinei Xi Jinping i-a convocat marți pe omologii săi din Rusia și Coreea de Nord, într-o demonstrație de solidaritate cu țările izolate de Occident pentru rolul lor de agresori în războiul din Ucraina, cel mai grav conflict armat din Europa din ultimii 80 de ani, scrie Reuters.

Evenimentele găzduite de Xi Jinping la Tianjin și Beijing în ultimele zile au trimis un mesaj Occidentului și SUA în special cu privire la planurile președintelui Chinei.

Cuvintele folosite au fost calde. Luni, Vladimir Putin și premierul Indiei Narendra Modi și-au declarat prietenia.

Marți, Putin a salutat „relațiile fără precedent” cu China și i-a mulțumit „dragului său prieten” Xi pentru primirea călduroasă în timpul discuțiilor de la Marele Palat al Poporului din Beijing, în timp ce trenul blindat special al lui Kim Jong Un se îndrepta spre capitala chineză.

Liderul Iranului urmează și el să participe miercuri la o paradă militară masivă organizată de Beijing.

Analiștii spun că influența diplomatică a lui Xi asupra unui grup de regimuri autoritare, numit de unii analiști occidentali „Axa destabilizării” – sau „Axa revoltei” – vine într-un moment în care politicile izolaționiste ale președintelui american Donald Trump pun la încercare alianțele Washingtonului.

Un mesaj pentru SUA

Ce ar putea aduce concret întâlnirea? Observatorii urmăresc dacă cei trei lideri ar putea semnala relații de apărare mai strânse în urma unui pact semnat de Rusia și Coreea de Nord în iunie 2024 și a unei alianțe similare între Beijing și Phenian, un rezultat care ar putea modifica calculele militare în regiunea Asia-Pacific.

Ar fi, de asemenea, o lovitură pentru Trump, care a vorbit despre relațiile sale strânse cu Putin, Xi și Kim și și-a lăudat meritele în materie de pace, în timp ce războiul de trei ani și jumătate al Rusiei cu Ucraina continuă să facă ravagii.

Într-o referire foarte clară la adresa SUA, Xi a declarat luni, în fața a peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale: „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și politicii puterii”.

Xi a purtat luni discuții și cu prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, țară care, alături de China, a fost vizată de Trump pentru achizițiile de petrol rusesc, considerate a contribui la finanțarea efortului de război al Rusiei.

Secretarul Trezoreriei din administrația Trump, Scott Bessent, a calificat luni summitul drept „performativ” și a acuzat China și India că sunt „actori negativi” prin alimentarea războiului Rusiei.

Mai multe livrări de energie din Rusia către China

În timp ce Putin și Xi se întâlneau marți, gigantul Gazprom din Rusia și China National Petroleum Corporation au semnat un acord pentru creșterea aprovizionării cu gaze și au încheiat un acord privind o nouă conductă ce ar putea aproviziona China timp de 30 de ani.

Alexei Miller, directorul general al companiei ruse Gazprom, a declarat marți agențiilor de știri ruse că s-a ajuns la un acord pentru creșterea aprovizionării prin conducta existentă Power of Siberia, care leagă Siberia de Est de China, de la 38 miliarde de metri cubi la 44 miliarde de metri cubi pe an.

Rusia și China au convenit, de asemenea, asupra construirii conductei Power of Siberia 2, capabilă să livreze 50 de metri cubi pe an către China prin Mongolia, din câmpurile de gaze Bovanenkovo și Kharasavei din Yamal, a declarat Miller, potrivit agențiilor de presă ruse.

Prețurile livrărilor de gaze către China sunt mai mici decât cele practicate de Rusia pentru cumpărătorii europeni din cauza distanțelor mari și a terenului pe care trebuie construite conductele, a spus Miller, adăugând că Power of Siberia 2 va fi cel mai mare și mai costisitor proiect de gaze din lume.

Nu este clar cine va construi conducta, iar investițiile finale nu au fost dezvăluite.

Miller a declarat că prețurile pentru gazul livrat prin Power of Siberia 2 vor fi negociate separat.

Semnale de alarmă

Orice nouă concentrare de putere militară în Est care include Rusia va declanșa semnale de alarmă pentru Occident, scrie Reuters.

„Exercițiile militare trilaterale între Rusia, China și Coreea de Nord par aproape inevitabile”, a scris Youngjun Kim, analist la Biroul Național de Cercetare Asiatică din SUA, în martie, citând modul în care conflictul din Ucraina a apropiat Moscova și Phenianul.

„Până acum câțiva ani, China și Rusia erau parteneri importanți în impunerea sancțiunilor internaționale împotriva Coreei de Nord pentru testele sale nucleare și balistice. (Acestea) sunt acum potențiali parteneri militari ai Republicii Populare Democrate Coreene în timpul crizei din peninsula coreeană”, a adăugat el, folosind denumirea oficială a țării izolate diplomatic.

Kim este un actor important în conflictul din Ucraina: liderul nord-coreean a furnizat peste 15.000 de soldați pentru a sprijini războiul lui Putin.

În 2024, el l-a găzduit pe liderul rus la Phenian – primul summit de acest gen din ultimii 24 de ani – într-o mișcare interpretată pe scară largă ca o jignire la adresa lui Xi și o încercare de a-și atenua statutul de paria prin reducerea dependenței Coreei de Nord de China.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au murit luptând pentru Rusia în regiunea Kursk, potrivit agenției de informații din Coreea de Sud, care crede că Phenianul plănuiește acum o altă desfășurare de trupe.

Putin a declarat, de asemenea, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin că trebuie restabilit un „echilibru echitabil în sfera securității”, o formulare succintă pentru critica Rusiei față de extinderea spre est a NATO și a securității europene.

Vizita sa la Beijing și întâlnirea preconizată cu Xi și Kim ar putea oferi indicii despre intențiile lui Putin.

Parada lui Xi

Parada militară de miercuri va fi cea mai mare din istoria Chinei și are rolul de a repoziționa Beijingul ca gardian al ordinii internaționale post-americane într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică.

Peste 20 de lideri mondiali, dincolo de Putin și Kim Jong Un, se vor reuni la Beijing pentru evenimentul „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Prezența lui Vladimir Putin, a lui Masoud Pezeshkian (Iran) și a lui Kim Jong Un subliniază rolul Chinei ca putere autoritară lider mondial”, a declarat pentru Reuters Neil Thomas, expert în politica chineză la Centrul pentru Analiza Chinei al Institutului de Politici Publice Asia Society.

Prim-ministrul slovac Robert Fico și Aleksandar Vucic din Serbia, ambii critici față de sancțiunile impuse Rusiei pentru războiul din Ucraina, sunt singurii lideri occidentali care participă la summit.

O victorie pentru Kim Jong-Un

Pentru Kim, parada va marca cel mai mare eveniment diplomatic multilateral la care a participat vreodată.

Ziarul de stat nord-coreean Rodong Sinmun a publicat fotografii cu Kim și anturajul său în tren, inclusiv cu ministrul de externe Choe Son Hui, care s-a implicat în diplomația Phenianului privind dezvoltarea armelor de mai bine de două decenii.

Înainte de a trece granița cu China marți dimineața, Kim a vizitat un laborator de rachete, gest descris de analiști ca fiind unul planificat.

Citește și FOTO Cine sunt oficialii enigmatici pe care Kim Jong Un i-a luat cu el în trenul blindat cu care a mers în China

Vizita are ca scop „demonstrarea statutului (Coreei de Nord) de putere nucleară” chiar înainte de „a sta alături de Xi și Putin, ceea ce are intenția de a sugera sprijinul pentru Coreea de Nord ca stat nuclear”, a declarat Hong Min, analist nord-coreean la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

Săptămâni întregi de pregătiri au precedat parada extrem de bine coregrafiată de „Ziua Victoriei”, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, centrul orașului Beijing fiind paralizat de măsurile de securitate și controlul traficului.

Pe lângă prezentarea echipamentelor militare de ultimă generație în fața a aproximativ 50.000 de spectatori, autoritățile vor elibera peste 80.000 de porumbei ai păcii și baloane colorate.