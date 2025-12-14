Noi informații după atacul armat de la Universitatea Brown din SUA. Studenții pleacă din campus

Autoritățile au descins la un hotel din Coventry, Rhode Island, duminică, 14 decembrie 2025, după atacul care a avut loc cu o zi în urmă la Universitatea Brown din Providence. Credit: Kyle Mazza / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poliția din Providence, statul american Rhode Island, a reținut o „persoană de interes” în ancheta privind atacul de la Universitatea Brown, în care au murit doi studenți și au fost rănite alte nouă persoane, potrivit Reuters.

O sursă din cadrul autorităților de aplicare a legii a declarat pentru CNN că persoana în cauză a fost reținută când se afla la un hotel din Coventry.

Șeful poliției din oraș, Oscar Perez, le-a spus reporterilor că omul reținut are o vârstă de peste 30 de ani și că autoritățile nu mai caută pe altcineva în acest moment. Oficialul a refuzat să confirme dacă persoana respectivă aparține de universitate sau nu.

„Oamenii din Providence ar trebui să respire un pic mai ușurați în această dimineață”, a declarat primarul orașului, Brett Smiley, într-o conferință de presă.

Nu e însă clar dacă cel reținut e chiar trăgătorul sau un om conectat la crime.

Starea persoanelor rănite

Potrivit edilului, șapte dintre cele nouă persoane rănite în atacul de la Universitatea Brown sunt într-o stare stabilă. O altă victimă este în stare critică, în timp ce altă persoană a fost deja externată.

Smiley a precizat că ordinul de izolare pentru cartierele din zonă a fost ridicat după reținerea suspectului, dar că unele străzi rămân închise, pe măsură ce anchetatorii fac activități specifice la fața locului. Locuitorii ar trebui să se aștepte la o prezență vizibilă a poliției în tot orașul, a spus primarul.

Accesul în anumite zone ale campusului universitar era în continuare restricționat, duminică, deoarece poliția a menținut un perimetru de securitate.

Universitatea Brown a anulat toate cursurile, examenele, lucrările și proiectele rămase pentru restul semestrului de toamnă, potrivit precizărilor făcute de oficialii instituției de învățământ.

„În urma acestor evenimente devastatoare, recunoaștem că studiul și evaluarea sunt afectate semnificativ pe termen scurt și că mulți studenți și alte persoane vor dori să plece din campus”, a scris rectorul universității, Francis J. Doyle III, într-o notă adresată comunității școlare, citată de The New York Times.