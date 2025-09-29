Persoane reținute de poliția sârbă după acțiuni motivate de ură din Franța și Germania. Acuzații de implicare a „unui serviciu de informații străin”

Synagogue des Tournelles din Paris a fost vandalizată cu vopsea verde în mai 2025. Credit: Aurelien Morissard / AP / Profimedia

Poliția sârbă a reținut 11 persoane acuzate de comiterea unor acte motivate de ură în Franța și Germania, inclusiv de profanarea unor locații ale comunității evreiești și de amplasarea de capete de porc în apropierea moscheilor, au anunțat autoritățile, luni, potrivit AFP.

Ministerul de Interne al Serbiei a declarat că grupul a fost antrenat de un alt suspect, „acționând la instrucțiunile unui serviciu de informații străin”, care „este în prezent fugar”. Instituția nu a menționat naționalitatea persoanei respective.

„Obiectivul lor a fost, de asemenea, să răspândească idei care promovează și incită la ură, discriminare și violență bazată pe diferențe”, se mai arată în comunicat.

Nouă capete de porc, considerate impure în Islam, au fost găsite în prima parte a lunii septembrie în fața unor moschei din Paris și din zonă, stârnind indignare și alarmă față de intensificarea urii anti-musulmane.

În finalul lunii aprilie, Memorialul Holocaustului, trei sinagogi și un restaurant din Paris au fost vandalizate cu vopsea verde.

De atunci, în cadrul anchetei, trei sârbi au fost puși sub acuzare și trimiși în spatele gratiilor în Franța.

Grupul de 11 persoane reținute acum de poliția sârbă va fi adus în fața procurorului în baza unor acuzații care variază de la discriminare rasială și până la spionaj.