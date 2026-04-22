Persoanele născute după 2009 nu vor mai putea cumpăra niciodată țigări în Marea Britanie. Parlamentul a adoptat legea generației „fără fum”

Copiii din Marea Britanie care au 17 ani sau mai puțin, precum și oricine se va naște în viitor, nu vor mai putea cumpăra legal țigări niciodată, după ce parlamentarii au aprobat noi restricții mai stricte privind fumatul, anunță Reuters.

Proiectul de lege privind tutunul și țigările electronice („Tobacco and Vapes Bill”) ridică vârsta legală pentru cumpărarea produselor din tutun cu un an, în fiecare an, pentru persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009. Grupele de vârstă vizate sunt supuse practic unei interdicții pe viață.

Legea, care urmează să primească aprobarea regală săptămâna viitoare, înăsprește și controalele asupra vaping-ului, inclusiv prin interzicerea vânzării de produse de vaping și nicotină către persoanele sub 18 ani, dar și prin restricționarea publicității, expunerii în magazine, distribuirii gratuite și acordării de reduceri.

Guvernul britanic salută o măsură istorică împotriva fumatului

Guvernul laburist condus de premierul Sir Keir Starmer afirmă că măsurile vor contribui la reducerea fumatului și la prevenirea dependenței de nicotină în rândul tinerilor, diminuând presiunea pe termen lung asupra NHS, serviciul britanic de sănătate publică.

Wes Streeting, ministrul britanic al sănătății, a declarat că aprobarea proiectului de lege reprezintă un moment istoric pentru sănătatea națiunii.

„Copiii din Regatul Unit vor face parte din prima generație fără fum, protejată de o viață de dependență și de efectele nocive”, a salutat el.

„Prevenția este mai bună decât tratamentul. Această reformă va salva vieți, va reduce presiunea asupra NHS și va construi o Marea Britanie mai sănătoasă”, a mai spus acesta.

Potrivit estimărilor oficiale, fumatul provoacă anual în jur de 64.000 de decese și 400.000 de internări în spitale în Anglia, costând totodată NHR în jur de 3 miliarde de lire sterline în fiecare an. Costurile economice mai ample sunt estimate la peste 20 de miliarde de lire.

Marea Britanie a luat măsuri dure și împotriva vaping-ului

Vaping-ul a devenit de asemenea un subiect important pentru factorii de decizie politică de la Londra și din alte țări, în special din cauza preocupărilor legate de adoptarea acestuia de către tineri și de dependența de nicotină.

Guvernul britanic a interzis anul trecut vânzarea de țigări electronice de unică folosință, din cauza preocupărilor privind utilizarea în rândul tinerilor și impactul asupra mediului.

Noua legislație va înăspri aceste reguli, miniștrii urmând să primească puteri pentru a reglementa prin legislație secundară aromele și ambalajele produselor din tutun, nicotină și pentru vaping.

Aproximativ 10% din adulții din Marea Britanie, aproximativ 5,5 milioane de persoane, folosesc țigări electronice, potrivit organizației de sănătate Action on Smoking and Health. Nivelul a rămas în linii mari neschimbat din 2024, ceea ce sugerează că ritmul de creștere a început să se stabilizeze.

Aproximativ jumătate dintre persoanele care folosesc țigări electronice sunt foști fumători, în timp ce aproximativ 40% continuă să fumeze în paralel cu utilizarea acestora, a precizat organizația Action on Smoking and Health.