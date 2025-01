De ce vapatul este mai nociv decât țigaretele clasice. Pneumolog: „Studiile arată că aceia care sunt curioși să încerce țigara electronică, vor fi curioși să încerce și drogurile”

Țigările electronice au devenit tot mai populare printre adolescenți și adulții tineri. Dispozitivele pentru vapat sunt mereu altele, gândite să fie tot mai atractive și să stimuleze consumul, mai ales în rândul adolescenților și tinerilor. Riscurile asupra sănătății sunt însă mai mari decât la țigaretele clasice, avertizează medicii, care explică de ce.

Este limpede că adolescenții din ziua de astăzi știu mai multe despre vapat decât părinții lor. Din păcate! Considerată inițial ca fiind soluția de a renunța la țigaretele clasice – motivele fiind că nu conține substanțe cancerigene și elimină fumatul pasiv – țigara electronică se dovedește a fi chiar mai nocivă.

Dispozitivele pentru vapat funcționează pe baza unor baterii care încălzesc o soluție lichidă în care se află nicotină, pentru a o transforma în vapori care pot fi inhalați. Dacă amestecul de nicotină nu este gustos pot fi adăugate arome precum mentă, măr, vată de zahăr, după preferință. Dispozitivele pot semăna cu stilourile, dar nu numai, pot fi de unică folosință sau se pot reîncărca.

„Mii de arome sunt disponibile pe piață”

Adolescenții care se apucă de vapat crezând că este un obicei mai „sănătos” decât fumatul clasic, ar face bine să se mai gândească o dată, avertizează medicii. Pentru că, țigările electronice sunt cel puțin la fel de nocive precum cele clasice, este categorică conf. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București.

Iar tinerii care se apucă de vapat au acces la o informație care este livrată de firmele producătoare și care, în politica lor de marketing, vând un adevăr pe jumătate ambalat: „Adică, nu sunt țigări clasice, e adevărat, dar sunt țigări cel puțin la fel de nocive sau produse care, inhalate, aduc efecte negative asupra sănătății plămânilor și nu doar a lor, ci a întregului organism”, avertizează dr. Mahler.

Pas către consumul de droguri

La vârsta de 14-15 ani, când viața este la început și plină de posibilități, problemele de sănătate – fie că este vorba despre afecțiuni cronice sau chiar cancer – sunt percepute de persoana în cauză ca fiind foarte departe. Sau ținând de alte persoane. Prin urmare, aceste aspecte contează mai puțin pentru adolescenți: „Însă, ar trebui să cunoască unele lucruri, pentru a înțelege că odată ce au început să guste aceste țigări electronice, riscurile ajung către ei pe mai multe planuri. De ce? Pentru că, aceste dispozitive electonice au recipienți cu arome diferite. Mii de arome sunt, în acest moment, disponibile pe piață, pentru toate tipurile de gusturi, iar ei sunt curioși să le încerce aproape pe toate. Sau dacă apare ceva nou, cu siguranță vor încerca să vadă dacă le place”, explică dr. Mahler.

Așa apare o dependență de gust care nu e întotdeauna percepută ca fiind existentă: „I-aș ruga pe adolescenți să facă un exercițiu foarte simplu: cum este atunci când ne gândim la o bomboană care ne place foarte mult sau la o prăjitură pe care o mâncăm foarte rar, dar care ne place foarte mult și care ne rămâne în memorie, chiar dacă am mâncat-o o singură dată?”, invită medicul penumolog.

Dependența de gust este doar una dintre dependențele venite odată cu consumul de țigări electronice. Pentru că, din păcate, modalitatea în care creierul nostru reacționează la dependență este aceeași, adaugă dr. Beatrice Mahler: „Sunt aceleași circuite care se formează în creierul nostru, fie că vorbim despre dependența de țigară, de mâncare, de gust, de zahăr sau de droguri. Un alt lucru extrem de riscant este faptul că țigara electronică creează pasul pentru dependența de droguri sau pentru a gusta, a încerca ce efecte poate avea un drog asupra organismului lor. Pentru că fumatul de țigară electronică poate să nu aducă, în primele momente, efecte secundare, pentru majoritatea tinerilor. Și atunci, văzând că sunt bine după ce au încercat și țigara chiar are un gust care poate coincide cu unul dintre gusturile care le aduce aminte de un moment plăcut, pot fi tentați să încerce și un drog.”

Risc de două ori mai mare de a fuma țigarete clasice

Mai mult decât atât, mai spune medicul, studiile existente și metanalizele recent publicate indică faptul că orice tânăr care a fumat țigara electronică are un risc de două ori mai mare decât cel care nu a fumat să se apuce de țigara clasică. „Și aceasta este extrem de neplăcut pentru că, odată ce ai devenit dependent de nicotină, șansele să renunți la tutun sunt foarte mici. Aceleași firme de publicitate oferă țigara electronică ca pe o alternativă de a renuța la țigara clasică, însă datele recente arată că mai mult de jumătate dintre persoanele care au încercat să se lase de fumat, dar au continuat să folosească țigara electronică, în mai puțin de 30 de zile au redevenit fumători de țigară clasică. Studiile care sunt în acest moment pe piață nu susțin motivele invocate de firmele care produc țigările electronice, dimpotrivă. Dependența de țigările electronice este mult mai mare – pentru că intervine și dependența de gust – iar riscul ca un tânăr să ajungă utilizator de droguri este mai mare”, rezumă medicul pneumolog.

Încă de la vârste mici – 12 ani – copiii sunt în contact cu dispozitivele de vapat care sunt foarte tentante pentru ei, atrage atenția dr. Mahler: „Ajung la un obicei care, pentru foarte mulți, este perceput, cel puțin în România, ca o etapă de trecere către adolescență. Ei consideră că devin mari în momentul în care devin fumători, că încep să semene cu părinții lor. Pe de altă parte, studiile europene au scos în evidență acest lucru – cei care sunt curioși să încerce țigara electronică, vor fi curioși să încerce și drogurile. Și s-ar putea ca, la început, nici drogurile să nu le aducă efecte secundare. Toate dependențele, la început, aduc doar lucrurile plăcute sau asta este percepția. Așa este și la dulciuri, așa este și la alimente și la droguri și la țigară. Persistența în timp a dependenței aduce însă un impact negativ asupra organismului și îl distruge.”

„Este trist să-ți induci singur o afecțiune cronică”

Primul semn că apar probleme de sănătate în urma consumului de țigări electronice este tusea. Chiar dacă ea este trecută cu vederea de adolescenți, această tuse nu este normală, subliniază dr. Mahler. „Tusea este un mecanism de apărare pe care organismul îl produce ca reacție la ceva care a pătruns în organismul nostru și nu ne face bine. Dincolo de tuse, dacă se consumă o cantitate mai mare de țigară electronică, pot apărea stările de agitație, tulburările digestive. Studiile arată că adolescenții care fumează țigări electronice sunt de două ori mai des diagnosticați cu astm bronșic. Ori, astmul, odată declanșat este o boală care persistă toată viața. Este trist să-ți induci singur o afecțiune cronică pe viață utilizând un drog. Părinții ar trebui să fie foarte atenți la simptomatologie, să înțeleagă și să se alarmeze dacă tusea copiilor nu apare corelată cu o infecție respiratorie sau dacă e persistentă”, subliniază medicul.

Produce leziuni ale vaselor de sânge

Adulții tineri fumători de țigară clasică și care vor să renunțe la acest viciu mizând pe țigara electronică ar trebui să știe aceasta e o capcană. „Ultimul studiu publicat indică faptul că aceste țigări electronice cu dispozitivele care permit încălzirea lichidului respectiv sau a nicotinei la o temperatură foarte înaltă, creează o pulbere extrem de fină – un aerosol – care ajunge din căile aeriene și de acolo în periferia plămânului și de acolo, foarte ușor, în vasele de sânge. Odată ajunsă în vasele de sânge produce leziuni care activează coagularea la nivelul plăcilor de aterom. Ori, deja după 45 de ani riscul de plăci de aterom există pentru aproape fiecare persoană, iar riscul de declanșare a unui infarct sau a unui accident vascular-cerebral este foarte mare. Dacă adăugăm și faptul că, după ce renunți la țigara clasică și treci la țigara electronică, tendința de a consuma o cantitate mai mare de țigări electronice e dovedită în acest moment, în studiile clinice, avem tabloul exact.”

Din păcate, adaugă medicul pneumolog, fără o conștientizare a efectelor și a impactului pe termen lung a acestor țigări, nu vom putea să-i convingem pe tineri că lucrurile nu merg în direcția favorabilă sănătății. Ori, în România, accesul la dispozitivele de vapat este foarte facil, ele au în mall-uri cele mai vizibile standuri. Plus că designul dispozitivelor stârnește curiozitatea specifică vârstei adolecenței. Dacă ne dorim să avem consumatori cât mai puțini de țigări electronice, atunci măsurile trebuie să vină din mai multe direcții și să implice pe lângă autoritățile responsabile de politice publice, și pe părinți, profesori și medici, consideră medicul.

Ar trebui reglementări mai dure

Adolescenții trebuie să știe că fumatul de țigarete electronice are ca efecte, în timp și un ten pământiu, riduri aparute înainte de vreme, tulburări de somn, capacitate scăzută de concentrare: „Sunt lucruri care, aparent, pot trece neobservate, dar care, conștientizate, pot construi tabloul real despre aceste țigări electronice. Un lucru vreau să mai spun; în SUA și în unele țări din Europa consumul de țigarete, inclusiv țigară electronică se suprapune peste procentul de persoane cu patologie psihiatrică. Acolo este poate singurul loc unde dependența este înțeleasă de pe alte paliere. Sau cu alte implicații.”

În opinia medicului pneumolog, reglementarea consumului de țigări electronice ar trebui să fie mult mai drastică. „Indiferent de tipul de țigarete, ele nu ar trebui să se vândă în magazine care să aibă reclame în locuri publice. Ar trebui să se vândă în magazine specializate de unde persoanele care doresc să-și cumpere să o poată face, dar să nu fie tentante pentru tineri. Este anormal să se poată cumpăra țigări din magazinele de unde ne luăm pâine și lapte. Această asociere creează în mintea unui copil ideea că aceste produse sunt normale, că pot să existe fără a face rău”, conchide medicul.

Ce arată studiile

Studiul The Vaping Epidemic in Adolescents – Epidemia consumului de țigări electronice la adolescenți – publicat pe site-ul Institutelor Naționale pentru Sănătate din SUA, în 2020, arată că, în ultimii zece ani, consumul de țigarete clasice a scăzut, însă a crescut foarte mult consumul celor electronice, în rândul elevilor de liceu. Țigările electronice au fost introduse în SUA în 2007, potrivit aceleiași surse, și au fost popularizate ca fiind soluția de a renunța la țigara clasică. S-a ajuns însă la o renormalizare a acestui viciu, mai spun cercetătorii, mai ales în rândul adolescenților care au fost ținta publicității derulate de firmele producătoare.

Potrivit aceleiași surse, țigările electronice conțin o concentrație mult mai mare de nicotină, substanță care dă dependență, pe lângă alte riscuri de sănătate – consum de marijuana și riscuri mai mari de a trece la țigara clasică, mai târziu în viață.

Un alt studiu intitulat – The adverse effects of vaping in young people – Efectele secundare ale consumului de țigări electronice la persoanele ținere – publicat în septembrie 2024 de Science Direct, avertizează asupra efectelor negative pe care acest consum le are asupra creierului. Tinerii care fumează țigări electronice se concentrează mai greu, suferă de anxietate, au dese schimbări de dispoziție și probleme cu somnul. De asemenea, au fost identificate cazuri de fibroză la nivelul căilor respiratorii.

Totodată, potrivit Academiei Americane de Pediatrie, AAP, adolescenții care fumează țigări electronice riscă probleme importante de sănătate, respiratorii, neurologice și cardiovasculare. Studiul Reasons for Vaping Among US Adolescents – Motive pentru care tinerii din SUA se apucă de fumat țigări electronice – publicat în noiembrie 2024 de AAP, arată că principalul motiv este acela că „îi relaxează”. Alte motive sunt curiozitatea, plictiseala și gustul.