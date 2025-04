Persoanele peste 65 de ani sunt cele care au nevoie să meargă cel mai des la medic. Care sunt cele trei servicii cele mai accesate și cât costă noile abonamente dedicate lor, lansate recent de Regina Maria

Odată cu înaintarea în vârstă apar și problemele medicale. Nevoia de analize medicale, de diagnostic și tratament crește. Categoria de vârstă 65+ are, în majoritate, un venit fix și accesează serviciile medicale decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu timpi mari de așteptare și liste de consultații întinse pe luni de zile. Aceasta și pentru că instrumentele medicale dedicate seniorilor sunt limitate, majoritatea centrelor medicale și asigurătorilor neglijând această categorie. În acest context, Regina Maria a lansat recent două tipuri de abonamente dedicate pacienților 65+: Golden Age și Golden Age Extra.

Cât costă noile tipuri de abonamente

Grija față de părinți a copiilor deveniți adulți joacă un rol crucial în menținerea calității vieții vârstnicilor. Cei care doresc să întoarcă afecțiunea și sprijinul primit de la părinți o pot face acum oferindu-le un abonament medical adaptat nevoilor lor.

Regina Maria a lansat două tipuri de abonamente dedicate pacienților 65+. Este vorba despre Golden Age – care costă 183 de lei pe lună – și Golden Age Extra – care costă 330 de lei pe lună, într-un context în care cei mai mulți pensionari din România trăiesc din pensie, au un venit fix și adesea insuficient, iar majoritatea centrelor medicale și asiguratorilor neglijează nevoile acestei categorii de persoane.

Cele două abonamente reprezintă o premieră pentru Rețeaua de Sănătate Regina Maria. „Astăzi, abonamentele medicale funcționează ca un important instrument de prevenție, având un rol critic în accesarea acestor servicii, indiferent de vârstă. Urmărind modul în care pacienții români vin în rețeaua noastră și luând în considerare provocările de sănătate pe care aceștia le întâmpină odată cu trecerea anilor, am identificat o nevoie acută de a ajunge la medic în rândul seniorilor de peste 65 de ani. Aproape 20% din pacienții Regina Maria activi în ultimii ani, adică peste 400.000 de persoane, sunt din această categorie, iar astăzi, 1 din 5 pacienți noi, de la an la an, este pacient 65+”, a explicat Georgiana Andrei-Muntean, directorul comercial al Diviziei de abonamente Regina Maria.

Potrivit acesteia, nevoile esențiale ale vârstnicilor în privința sănătății sunt: „Screening-ul – deoarece, după această vârstă, investigațiile de prevenție sunt indispensabile pentru a se asigura că sunt sănătoși sau pentru a descoperi din timp afecțiuni grave -, monitorizarea și investigațiile diverselor afecțiuni – fie că vorbim de cele cronice, fie de noi afecțiuni diagnosticate care necesită urmărire medicală pe termen lung -, și, nu în ultimul rând, nevoia de longevitate și de o mai bună calitate a vieții. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață după 65 de ani, iar acest lucru credem că trebuie să se schimbe.”

Trăim mai puțin și avem o calitate a vieții redusă după pensie

Că românii trăiesc mai puțin și mai prost decât alți europeni o arată statisticile. Potrivit Profilului de țară în privința sănătății 2023, realizat de Comisia Europeană, în România, speranța de viață la naștere a fost a treia cea mai scăzută din UE – adică de 75,3 ani, cu 5,4 ani sub media europeană. După România, în acest clasament se află doar Letonia și Bulgaria.

Tendința de îmbătrânire a populației afectează nu doar țara noastră, ci și celelalte țări europene. În ultimele două decenii, proporția persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste a crescut la 19%, în 2020, și se estimează că va ajunge la 31%, în 2050.

Copiii sunt un element cheie în îngrijirea părinților atunci când aceștia din urmă îmbătrânesc. De multe ori, copiii sunt cei care-i programează pe seniori la medic, îi însoțesc la consultații și la analizele medicale și, nu în ultimul rând, le urmăresc tratamentele pentru afecțiuni acute sau cronice.

Specialiștii vorbesc adesea și de o „generație sandwich”, reprezentată de adulții maturi, cu o responsabilitate duală: cei care își cresc propriii copii, dar, simultan, au grijă și de părinții lor.

Ce include fiecare tip de abonament

Fiecare abonament din Golden Age este construit pentru a răspunde nevoilor abonaților din această categorie de vârstă, dar și pentru a susține economisirea atunci când vine vorba de cheltuielile necesare pentru sănătate, oferind, astfel, și predictibilitate.

„Când ne-am gândit la pacienții de peste 65 de ani ne-am focusat pe 3 categorii de servicii: screening și prevenție, investigații pentru situații acute și cronice și, nu în ultimul rând, longevitate și o calitate mai bună a vieții”, a subliniat Georgiana Andrei-Muntean.

Georgiana Andrei-Muntean este directorul comercial al Diviziei de abonamente Regina Maria

Primul tip de abonament Regina Maria pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani – Golden Age – oferă acces la consultații, analize și investigații adaptate nevoilor vârstei. Abonații beneficiază de monitorizare și sprijin pentru prevenirea și gestionarea afecțiunilor medicale.

Abonamentul include un set anual de analize fără recomandare medicală; consultații nelimitate de medicină generală și internă. Totodată, sunt incluse și o ședință de psihoterapie, o consultație stomatologică, un plan de tratament și o radiografie.

Acestora li se adaugă controale sau consultații la specialități medicale incluse sau cu discount-uri, dar și reduceri semnificative la investigații imagistice, de laborator, inclusiv la cele complexe, reduceri la serviciile din Camera de gardă și un voucher de 300 de lei. Nu în ultimul rând, abonații planului Golden Age beneficiază de reduceri la serviciile stomatologice; consult și ședință de kinetoterapie sau fizioterapie, precum și acces la healthline medical 24/7.

Cel de-al doilea produs – Golden Age Extra – oferă consultații, analize și investigații complexe. Astfel, abonamentul include un set anual de analize medicale fără recomandare medicală; nelimitat consultații de medicină generală și internă; consult inclus și voucher de 300 de lei la serviciile din Camera de gardă; 2 ședințe de psihoterapie; consultație stomatologică, plan de tratament și o radiografie panoramică incluse, plus servicii stomatologice de 500 de lei, un consult, un plan de tratament.

Acestora li se adaugă controale sau consultații la specialități medicale cu 50% discount, dar și reduceri semnificative la investigații imagistice și de laborator; reducere la serviciile de urgență și la serviciile de chirurgie; 20% reducere la ședințele de fizio și kinetoterapie, plus servicii de kinetoterapie și fizioterapie în valoare de 500 de lei; acces la healthline medical 24/7.

De exemplu, un abonat Golden Age Extra care suferă de o boală cronică va avea o predictibilitate mai mare a vizitelor la medic și, așadar, a costurilor necesare pentru sănătate. Setul anual de analize îi va fi inclus integral pe abonament, la fel ca orice consultație de medicină internă sau de medicină generală de care va avea nevoie cât timp este abonat. Tot în abonament, va putea să meargă la 10 consultații medicale de specialitate pe an, în funcție de nevoile sale. În cazul unui abonat diabetic, de pildă, acesta poate include, pe abonament, 4 vizite pe an la mediul diabetolog – una la fiecare 3 luni -, alături de alte consultații necesare, precum 2 consultații la cardiolog, 1 consultație la medicul oftalmolog, 1 consultație la dermatologie, 1 consultație la medicul endocrinolog și 1 consultație la neurologie. De asemenea, abonatul se poate duce, #peabonament, la un consult stomatologic pe an și va beneficia, tot inclus integral, și de o radiografie panoramica stomatologică și un plan de tratament stomatologic.

Cum se face abonamentul

Două sunt modalitățile prin care se poate achiziționa un abonament dedicat vârstnicilor: online – direct din shop – sau cu ajutorul unui consultant Regina Maria. Potrivit reprezentanților Rețelei de sănătate Regina Maria, nu este nevoie de prezența beneficiarului abonamentului la sediul Regina Maria în momentul achiziționării, oricine din familie putând să facă acest lucru folosind datele pentru care se dorește achiziția.

Programările și achiziția se pot realiza fie online, fie telefonic, cu specificarea abonamentului pe care îl au valabil, dacă seniorii nu știu să utilizeze aplicația sau mijloacele online.

„Ne dorim ca abonamentele Golden Age să fie cât mai ușor de folosit, indiferent dacă acestea sunt încheiate de copiii adulți pentru părinții lor sau, chiar, direct de către orice persoană de peste 65 de ani care are nevoie de un astfel de instrument pentru a beneficia mai eficient de serviciile medicale din Regina Maria. Prin urmare, metodele online de achiziționare ale acestuia sunt completate de ajutorul pe care îl poate primi oricine apelează la linia de call center, dar și la consultanții rețelei”, a completat Georgiana Andrei-Muntean.

Un abonament devine activ în scurt timp de la achiziție – de obicei între trei zile și maximum o săptămână.

Într-un top cinci consultații accesate de pacienții 65+ în Rețeaua de Sănătate Regina Maria se află cele de cardiologie, medicină internă, neurologie, gastroenterologie și oftalmologie.

Articol susținut de Regina Maria