Peru are un nou președinte, al optulea din ultimii opt ani

Parlamentarii peruvieni l-au ales miercuri pe Jose Balcazar în funcția de președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta devenind al optulea președinte din Peru din ultimii opt ani, transmite Reuters.

Din 2018, Peru a trecut printr-o succesiune rapidă de președinți, ceea ce a dezvălui ruptura profundă dintre puterea executivă și Congres și un sistem de partide fragmentat, incapabil să formeze coaliții de guvernare durabile.

Balcazar, în vârstă de 83 de ani, îl înlocuiește pe Jose Jeri, care a fost demis din funcție de Congres după doar patru luni, în urma unui scandal legat de întâlniri secrete cu un om de afaceri chinez. Balcazar va prelua și funcția de președinte al Congresului.

„Voi apăra suveranitatea națiunii, integritatea fizică și morală a Republicii și independența instituțiilor sale democratice”, a jurat Balcazar în timpul unei scurte ceremonii de învestire de miercuri seara, în cadrul căreia i s-a înmânat eșarfa prezidențială.

Parlamentarii l-au ales pe Balcazar în detrimentul legislatoarei de centru-dreapta Maria del Carmen Alva, cu ocu un scor 64-46, după o sesiune care a durat câteva ore. Votul a avut loc după ce niciunul dintre cei patru candidați inițiali nu a obținut majoritatea simplă în primul tur de scrutin, o surpriză pentru Alva, care era considerată favorită.

Peruanii se vor prezenta la urne pe 12 aprilie pentru a alege un nou președinte, iar turul al doilea este preconizat pentru luna iunie.

Balcazar, parlamentar de stânga, va rămâne în funcție până la sfârșitul actualului mandat prezidențial, pe 28 iulie, când președintele ales urmează să preia funcția.

Peru este al treilea producător mondial de cupru, iar economia sa, puternic dependentă de minerit, a dat dovadă până acum de rezistență la șocurile politice, înregistrând o creștere solidă și o inflație relativ scăzută anul trecut, în comparație cu multe alte țări din regiune.

Cu toate acestea, Balcazar se confruntă acum cu un mandat dificil și cu miză mare, acela de a stabiliza piețele, de a menține ordinea publică și de a supraveghea alegeri credibile.

„Este greu de crezut că înlocuitorul lui Jeri nu va reuși să reziste până în iulie; o altă schimbare de președinte în următoarele cinci luni ar marca un nou punct de cotitură în politica peruană”, a declarat Nicolas Watson, director general al companiei de consultanță Teneo.