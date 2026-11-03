Pesediștii pot să-și etaleze prosperitatea, cât există „pericolul AUR”. Responsabilitatea lui Nicușor Dan

Pe fondul protestelor din Franța, Germania și Italia, în mult mai săraca Românie, cu o inflație mult mai mare, este liniște în stradă, iar politicienii aflați la guvernare sunt suficient de relaxați încât să-și afișeze prosperitatea la televizor, fie ea originală sau fake, fără nicio constrângere.

Numai cine nu vrea nu vede contrastul. În Europa, în țări prospere și cu democrații puternice, avem proteste cu sute de mii de oameni, din cauza vieții tot mai scumpe, și politicieni îngrijorați care încearcă să limiteze pârjolul.

Mă veți întreba acum: „Bun, și care-i legătura?”

Aș spune că lipsa rușinii este o legătură. Ar mai fi și lipsa oricărei griji a guvernanților români că, spre deosebire de colegii lor din Occident, vor ajunge să dea socoteală electoratului. AfD-ul din Germania îi dă fiori pe șira spinării cancelarului Merz. Și are și de ce, mai ales că Rusia este foarte activă în promovarea partidului extremist german.

Sorin Grindeanu din România știe însă că Nicușor Dan va face tot ce poate ca să țină AUR departe de guvernare. Și se folosește de acest lucru.

Unde politicienii seamănă cu mafioții

„Oare de ce nu-și țin petrecerile private departe de ochii presei? Nu ar fi atât de greu să fie discreți”, mi-a spus cineva în acest weekend, când toate televiziunile și site-urile de știri dădeau imagini și detalii despre liderii PSD care participau la botezul fiului lui Alfred Simonis de la Timișoara. Un eveniment scump, cu ținute de lux și cu artiști internaționali celebri, plătiți să întrețină atmosfera.

În general, la fel ca mafioții, dar din motive diferite, politicienii atenți cu propria imagine își țin opulența departe de ochii publicului. Chiar dacă și-au construit-o în mod legitim, dar cu atât mai mult când nu au cum s-o justifice din salariile de bugetari.

Și într-un caz, și în altul, ei tot vor fi judecați la urne, în funcție de imaginea pe care o proiectează. Nu poți fi, totuși, credibil când plângi pe umerii oamenilor care se luptă din greu cu prețul mare al vieții, când dai senzația că pe tine nu te afectează.

Este o regulă de bun-simț oriunde în Europa – în Franța, Spania, Germania, ca să dau doar câteva exemple de țări unde, în ultimele weekenduri, sute de mii de oameni au ieșit în stradă, iar protestele au ajuns să fie chiar violente. E de ajuns să citești comentariile de pe internet ca să înțelegi că petrecerea de sâmbătă de la Timișoara a dat prost în ochii multor români.

„Trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care-l transmitem”, a recunoscut, luni, Sorin Grindeanu, ca reacție la criticile apărute în spațiul public. Venite însă din partea celui care s-a plimbat cu avioanele plătite de Nordis, scuzele nu par deloc credibile. Iar anunțul lui Ciolacu, că și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, după valul de critici privind ținuta acesteia din weekend, nu pot decât să-l consemnez ca atare. E la fel de puțin credibil, ca și scuzele lui Grindeanu.

Totuși, să nu uităm că Docuz nu e doar partenera lui Ciolacu, ci și deținătoarea unor companii care au prosperat în urma afacerilor făcute cu primării conduse de pesediști.

Dar de ce sunt atât de relaxați pesediștii în relația cu poporul?

Realitatea este că pesediștilor nu prea le mai pasă acum de ce cred românii. Pentru că știu că este foarte puțin probabil ca, în viitorul apropiat, să piardă puterea. Sau cel puțin atâta vreme cât președinte al României va fi Nicușor Dan.

Având în vedere acest „bau-bau” care se numește AUR, pesediștii știu că președintele va face tot ce poate pentru a-i ține la guvernare. „AUR în opoziție” – pare să fie singura regulă după care mai funcționează jocul democratic din România. Justificat de necesitatea de a menține România pe parcursul pro-european, principiul s-a transformat și în colacul de salvare al celorlalți politicieni.

Unii i-au zis „cordon sanitar” – adică toate partidele așa-zis pro-occidentale pot guverna împreună și mima reformele, numai să țină „extremiștii” în opoziție. Ilie Bolojan a fost „un accident”, deci a trebuit să fie înlăturat.

Atâta vreme cât Nicușor Dan va păstra cordonul sanitar împotriva AUR, pesediștii sunt relaxați. Pot să umble numai în blană de șinșilă și în bolizi de lux dacă-și doresc acest lucru. „Ce ni se poate întâmpla?”, se pot întreba ei. Nimic, după cum s-a dovedit până acum.