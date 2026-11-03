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Opinii /

Pesediștii pot să-și etaleze prosperitatea, cât există „pericolul AUR”. Responsabilitatea lui Nicușor Dan

Senior editor

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Numai cine nu vrea nu vede contrastul. În Europa, în țări prospere și cu democrații puternice, avem proteste cu sute de mii de oameni, din cauza vieții tot mai scumpe, și politicieni îngrijorați care încearcă să limiteze pârjolul.

Pe fondul protestelor din Franța, Germania și Italia, în mult mai săraca Românie, cu o inflație mult mai mare, este liniște în stradă, iar politicienii aflați la guvernare sunt suficient de relaxați încât să-și afișeze prosperitatea la televizor, fie ea originală sau fake, fără nicio constrângere.