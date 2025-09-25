Peste 1.000 de copii intoxicați din cauza meselor gratuite de la școală, în ultimele zile, într-o țară care a investit miliarde de dolari în programul său alimentar

Un elev ia masa de prânz în prima zi a programului de mese gratuite la Școala Elementară de Stat Kedung Badag 1 din Bogor, Java de Vest, pe 6 ianuarie 2025. Credit line: Aditya Aji / AFP / Profimedia

Copiii din mai multe regiuni din Indonezia s-au îmbolnăvit în urma consumului de mese gratuite la școală, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de intoxicații alimentare în masă legate de programul de mese nutritive în valoare de 10 miliarde de dolari al președintelui Prabowo Subianto, potrivit BBC.

Intoxicațiile în masă au fost raportate în patru zone din provincia Java de Vest. Autoritățile au anunțat că numărul total al victimelor intoxicațiilor înregistrate între luni și miercuri a ajuns la 1.171.

Din cei peste 1.000 de copii, peste 470 de elevi s-au îmbolnăvit în West Bandung luni. Alte trei incidente au avut loc miercuri în aceeași regiune și în Sukabumi, afectând cel puțin 580 de copii, a transmis guvernatorul provinciei Java de Vest, Dedi Mulyadi.

Copiii s-au plâns de dureri de stomac, amețeli și greață, dar și de dificultăți de respirație – un simptom atipic al intoxicației alimentare, după ce au consumat mese care includeau pui cu sos de soia, tofu prăjit, legume și fructe.

Cazurile recente au loc după ce săptămâna trecută 800 de elevi din provinciile Java de Vest și Sulawesi Centrală s-au îmbolnăvit după ce au consumat prânzuri școlare furnizate prin programul prezidențial de mese nutritive gratuite.

Președintele Prabowo Subianto a făcut din programul de mese nutritive – care are ca scop oferirea de prânzuri gratuite pentru 80 de milioane de elevi – un semn distinctiv al conducerii sale. Însă, potrivit think tank-ului Network for Education Watch, cel puțin 6.452 de copii din întreaga țară au suferit intoxicații alimentare din cauza programului.

Incidentele alimentare au determinat organizațiile neguvernamentale să solicite autorităților suspendarea programului din motive de sănătate.

Între timp, autoritățile locale au declarat stare de urgență sanitară în regiunea Bandung de Vest din cauza intoxicației alimentare în masă, permițând guvernului provincial să aloce fonduri pentru gestionarea cazurilor.