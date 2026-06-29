Peste 1.000 de oameni au murit din cauza caniculei în Franța / Temperaturi record în mai multe țări europene

Franța a raportat aproximativ 1.000 de decese în plus pe fondul valului de căldură record, în condițiile în care duminică temperaturile au atins 40 de grade Celsius în unele regiuni ale Europei, în timp ce alte zone au fost lovite de furtuni, potrivit Reuters.

Agenția franceză de sănătate publică a spus că majoritatea deceselor legate de caniculă au vizat persoane în vârstă și a avertizat că se așteaptă ca numărul acestora să crească pe măsură ce vor fi disponibile mai multe detalii despre decesele survenite în centrele de îngrijire și în locuințele private.

Valul de caniculă care a lovit vestul Europei a ajuns și în România, care intră de luni dimineaţă, cu excepția a șase județe, sub avertizare cod roşu de caniculă. „Ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie”, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu.

150 de milioane de oameni sub căldură extremă

Oamenii de știință au afirmat că valul de căldură, care a început pe 20 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, iar condițiile de căldură toridă au perturbat producția de energie electrică, au avariat infrastructura și au suprasolicitat sistemele de sănătate.

„În acest moment, 150 de milioane de oameni trăiesc în condiții de căldură extremă, sute de persoane au murit, școlile sunt închise, rețelele electrice cedează”, a scris pe X Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.

„Ca urmare a schimbărilor climatice și a încălzirii globale, fenomenul valului de căldură «care apare o dată într-o generație» se produce acum aproape anual. Am fost avertizați”, a afirmat el, adăugând că locuințele, locurile de muncă și școlile din Europa nu erau pregătite pentru căldura extremă.

Valul de căldură ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut ca temperaturile nocturne în creștere din această săptămână să fie de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu doar două decenii, potrivit oamenilor de știință.

Temperaturi record în mai multe țări europene

Temperaturile au depășit recordurile în Austria, Republica Cehă, Germania și Polonia, în timp ce în unele zone din Franța au izbucnit furtuni, provocând noi perturbări în traficul rutier și în alimentarea cu energie electrică.

În Germania, serviciile feroviare au fost reduse pe o linie importantă din landul de vest Renania de Nord-Westfalia, iar circulația tramvaielor a fost suspendată în orașul Leipzig, din estul țării. Mulți oameni au rămas acasă, ezitând să iasă afară până la apusul soarelui, potrivit presei locale.

La Roma, Papa Leo le-a mulțumit credincioșilor pentru că au participat la rugăciunea de duminică din Piața Sfântul Petru, în ciuda căldurii sufocante.

Căldura extremă a afectat și râurile Europei, care s-au încălzit și au pierdut din debit, creând probleme pentru producția de energie electrică și agricultură.

Centrala nucleară Paks din Ungaria și-a redus din nou producția duminică din cauza temperaturii ridicate a Dunării, pe care o folosește ca agent de răcire.

În Italia, debitul râului Po s-a redus, permițând apei de mare să pătrundă până la 18 km în interiorul continentului și stârnind temeri pentru agricultură și zonele protejate din delta râului.

Zeci de persoane care căutau să facă baie că să se răcorească s-au înecat.