Peste 1.100 de migranți au sosit pe insulele Gavdos și Creta, de vineri dimineață și până sâmbătă după-amiază, conform datelor oficiale, citate de Associated Press.

La sud de Gavdos, autoritățile au recuperat trupurile neînsuflețite a două persoane și le-au salvat pe alte 41, într-o operațiune la care a participat și Frontex, agenția UE pentru protecția frontierelor.

Patru dintre migranții observați într-o zonă stâncoasă a insulei Gavdos au fost transferați în Creta pentru îngrijiri medicale, a precizat Garda de Coastă.

De pe ambarcațiuni din largul insulei Creta au fost aduși la țărm circa 1.000 de migranți, potrivit Reuters.

Grecia, o poartă de intrare în Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, s-a aflat în prima linie a crizei migratorii din Europa în perioada 2015-2016, când aproape 1 milion de oameni au ajuns pe insulele sale, în principal din Turcia.

De atunci, numărul total al sosirilor a scăzut, iar autoritățile au consolidat măsurile de protecție a frontierei.

Totuși, numărul migranților care vin din Libia, în principal originari din Bangladesh și persoane care fug de violențele din Sudan, s-a mărit în ultimii ani, deschizând o nouă rută sudică spre insulele Gavdos și Creta.

În acest an, Grecia a intensificat măsurile de repatriere a solicitanților de azil respinși și, alături de alte state din UE, vrea să îi trimită pe mulți dintre ei într-un centru din Rwanda, începând de anul viitor.