Peste 1.100 de migranți sosiți pe două insule din Grecia, în două zile. Operațiuni de salvare în lanț. Două persoane au murit
Peste 1.100 de migranți au sosit pe insulele Gavdos și Creta, de vineri dimineață și până sâmbătă după-amiază, conform datelor oficiale, citate de Associated Press.
La sud de Gavdos, autoritățile au recuperat trupurile neînsuflețite a două persoane și le-au salvat pe alte 41, într-o operațiune la care a participat și Frontex, agenția UE pentru protecția frontierelor.
Patru dintre migranții observați într-o zonă stâncoasă a insulei Gavdos au fost transferați în Creta pentru îngrijiri medicale, a precizat Garda de Coastă.
De pe ambarcațiuni din largul insulei Creta au fost aduși la țărm circa 1.000 de migranți, potrivit Reuters.
Grecia, o poartă de intrare în Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, s-a aflat în prima linie a crizei migratorii din Europa în perioada 2015-2016, când aproape 1 milion de oameni au ajuns pe insulele sale, în principal din Turcia.
De atunci, numărul total al sosirilor a scăzut, iar autoritățile au consolidat măsurile de protecție a frontierei.
Totuși, numărul migranților care vin din Libia, în principal originari din Bangladesh și persoane care fug de violențele din Sudan, s-a mărit în ultimii ani, deschizând o nouă rută sudică spre insulele Gavdos și Creta.
În acest an, Grecia a intensificat măsurile de repatriere a solicitanților de azil respinși și, alături de alte state din UE, vrea să îi trimită pe mulți dintre ei într-un centru din Rwanda, începând de anul viitor.