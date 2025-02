Peste 1 milion de turiști români au vizitat anul trecut Turcia, potrivit Ministerului turc al Culturii și Turismului

Potrivit Ministerului Culturii și Turismului din Turcia, în intervalul Ianuarie-Decembrie 2024 țara a găzduit 1.173.358 de turiști români. Cu 18.52% mai mulți turiști față de 2023 (990.005).

Mai mult, la final de 2024 Turcia a găzduit 329.796 de turiști din Republica Moldova, asta însemnând o creștere cu 14.36% mai mulți turiști comparativ cu 2023.

În comparație, potrivit datelor Statisticii românești pe primele 9 luni din anul trecut, mai puțin de 45.000 de turiști turci ne-au vizitat țara.

Anul trecut Turcia a găzduit 62,2 milioane de vizitatori și a generat venituri de 61,1 miliarde de dolari în 2024.

În România primelor 9 luni din anul trecut, au intrat 1,7 milioane de turiști străini, generând circa 420 milioane de dolari.

Turcia a înregistrat o creștere anuală de 9,8% a numărului de vizitatori și a găzduit 62.269.890 de turiști în 2024, o creștere de 20,3% față de 2019, anul de referință de dinaintea pandemiei. Cu acest rezultat, Turcia și-a depășit obiectivele de 60 de milioane de vizitatori, anunțate la începutul anului 2024, și de 61 de milioane de vizitatori, stabilite în octombrie anul trecut. În plus, Turcia a generat venituri de 61,1 miliarde de dolari din turism, cu 8,3% mai mult decât în anul precedent. Per total, 2024 a fost cel mai de succes an din istoria turismului turcesc.

Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală au rămas cele mai importante piețe de origine pentru Turcia, în timp ce piețele emergente, precum cele din America, India și China, au înregistrat o creștere semnificativă în 2024. Rusia, Germania și Regatul Unit au fost în continuare principalele trei piețe de origine, însă creșterea numărului de vizitatori din piețele emergente a fost de 8,1% pentru SUA, 65,1% pentru China și 20,7% pentru India.

Vizitatorii internaționali ai Turciei au petrecut în medie 10,7 zile în țară, iar venitul mediu per vizitator a fost de 972 USD. Conform UN Tourism, Turcia s-a clasat printre primele cinci destinații turistice cele mai vizitate din lume în 2023.