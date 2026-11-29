Peste 100 de intervenții ale pompierilor în București, în urma ninsorii și a vântului puternic
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au avut 104 intervenții, duminică, ca urmare a fenomenelor meteo. Cele mai multe au fost în Capitală, unde au căzut zeci de copaci și s-au desprins elemente de construcție de pe clădiri.
„Astăzi, 29 noiembrie, în intervalul orar 06:00 – 20:00, pompierii ISU București-Ilfov au gestionat 104 intervenții generate de efectele fenomenelor meteorologice, dintre care 95 în municipiul București și 9 în județul Ilfov”, au transmis reprezentanții ISU.
În municipiul București, echipajele de intervenție au acționat pentru:
- îndepărtarea a 51 de copaci căzuți pe carosabil, imobile sau peste autoturisme;
- îndepărtarea a 3 panouri publicitare;
- îndepărtarea a 39 de elemente de construcție desprinse;
- gestionarea a 2 situații în care au fost afectate semafoare;
- în urma acestor evenimente, 17 autoturisme au fost avariate.
În județul Ilfov, intervențiile au vizat:
- îndepărtarea a 3 copaci;
- îndepărtarea a 6 elemente de construcție.
Bucureștiul s-a aflat sub atenționări meteorologice începând de sâmbătă dimineață până duminică la ora 20:00.
Totodată, pentru Capitală a fost emisă o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 20:00, care a vizat ninsori viscolite, depunerea unui strat de zăpadă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.
Cod galben de ger în București
Temperaturile vor scădea drastic în Capitală, au anunțat meteorologii, care au emis o avertizare cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă până miercuri dimineață.
Luni, 30 octombrie, vremea se va menține deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2…-1 grad și o minimă de -9…-6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40…45 km/h),
Marți, 1 decembrie, vremea va rămâne deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -1…1 grad, iar cea minimă de -10…-7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.