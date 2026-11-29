Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au avut 104 intervenții, duminică, ca urmare a fenomenelor meteo. Cele mai multe au fost în Capitală, unde au căzut zeci de copaci și s-au desprins elemente de construcție de pe clădiri.

„Astăzi, 29 noiembrie, în intervalul orar 06:00 – 20:00, pompierii ISU București-Ilfov au gestionat 104 intervenții generate de efectele fenomenelor meteorologice, dintre care 95 în municipiul București și 9 în județul Ilfov”, au transmis reprezentanții ISU.

În municipiul București, echipajele de intervenție au acționat pentru:

îndepărtarea a 51 de copaci căzuți pe carosabil, imobile sau peste autoturisme;

îndepărtarea a 3 panouri publicitare;

îndepărtarea a 39 de elemente de construcție desprinse;

gestionarea a 2 situații în care au fost afectate semafoare;

în urma acestor evenimente, 17 autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov, intervențiile au vizat:

îndepărtarea a 3 copaci;

îndepărtarea a 6 elemente de construcție.

Bucureștiul s-a aflat sub atenționări meteorologice începând de sâmbătă dimineață până duminică la ora 20:00.

Totodată, pentru Capitală a fost emisă o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 20:00, care a vizat ninsori viscolite, depunerea unui strat de zăpadă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Cod galben de ger în București

Temperaturile vor scădea drastic în Capitală, au anunțat meteorologii, care au emis o avertizare cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă până miercuri dimineață.

Luni, 30 octombrie, vremea se va menține deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2…-1 grad și o minimă de -9…-6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40…45 km/h),

Marți, 1 decembrie, vremea va rămâne deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -1…1 grad, iar cea minimă de -10…-7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.