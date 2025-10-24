Peste 150 de urme ADN și amprente prelevate după jaful de la Luvru / Procuroarea Parisului, „optimistă” că bijuteriile de 88 de milioane de euro vor fi recuperate

Locul pe unde hoții au pătruns în muzeul Luvru din Paris. Sursă foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare și de alte feluri au fost realizate” la fața locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat „optimistă”, informează AFP, conform Agerpres.

Analizele „presupun întârzieri, chiar dacă sunt prioritare pentru laboratoare”, a mai spus Beccuau în publicația franceză Ouest France. „Rezultatele din următoarele zile” vor deschide poate „piste, mai ales dacă autorii au cazier”, a adăugat ea.

Procuroarea a explicat că, prin intermediul camerelor de supraveghere, „s-a putut urmări” parcursul jefuitorilor „în Paris și în departamente limitrofe”, evocând de asemenea „imagini disponibile grație camerelor publice sau private (autostrăzi, bănci, companii)”.

Ea a amintit dorința sa „de a-i reține cât mai rapid pe autori pentru a regăsi bijuteriile înainte ca pietrele prețioase să fie într-un final scoase, iar metalul topit”.

În opinia sa, „rezonanța mediatică” a „acestui jaf organizat” oferă „o mică speranță că autorii nu vor îndrăzni să se miște prea mult cu bijuteriile”, estimate la 88 de milioane de euro. „Vreau să fiu optimistă”, a mai spus procuroarea Parisului.

Știrea despre furtul de la Luvru a făcut înconjurul lumii începând de duminică. Autoritățile sunt de atunci pe urmele a patru infractori care au fugit cu opt bijuterii aparținând coroanei Franței, în urma unui jaf spectaculos, care pune sub semnul întrebării securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Filmul jafului de la Luvru

Pe 19 octombrie, într-un raid extrem de profesionist, desfășurat în plină zi, patru hoți cu cagule au oprit în fața Luvrului, pe un drum de-a lungul Senei.

În jurul orei 9.30, la aproximativ o jumătate de oră după ce se deschisese muzeul – hoții se aflau în partea de sud a clădirii, cu o utilitară cu nacelă și scară extensibilă. Așa au urcat la fereastra balconului de la etajul al doilea. Aici, au pătruns înăuntru folosind un polizor unghiular și alte unelte electrice, au declarat autoritățile.

Au spart vitrine de sticlă, furând bijuteriile prețioase, dar când alarmele au sunat în muzeu, alertând paznicii, hoții au plecat rapid, fugind pe motociclete. Jaful a durat mai puțin de 10 minute, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez. El a spus că a fost opera „unei echipe experimentate care, în mod evident, cercetase locația”.

Printre piesele furate se numără o tiară, cercei și un colier cu safire din setul de bijuterii al reginei Marie-Amélie și al reginei Hortense, precum și piese din setul Marie-Louise.