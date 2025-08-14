Peste 177.000 de consumatori de electricitate s-au portat la Hidroelectrica în prima jumătate a anului / Compania cumpără energie din piață pentru a-și onora contractele

Numărul clienților Hidroelectrica a crescut cu 30% în prima jumătate a anului, până la 768.836, potrivit rapoartelor financiare ale companiei. De la 1 iulie, piața de electricitate s-a liberalizat complet, iar Hidroelectrica este furnizorul cu cel mai mic preț. Pe de altă parte, producția proprie de energie a fost mai mică, iar compania a fost nevoită să cumpere energie din piață pentru a-și onora contractele.

Astfel, din 1 ianuarie până la 30 iunie, Hidroelectrica a atras peste 177.000 de noi clienți, cea mai mare parte fiind casnici.

Și firmele au migrat spre acest furnizor, iar numărul clienților de business al companiei a crescut cu 50%, de la 25.592 la 38.077.

„La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent, când erau înregistrate 590.898 LC. Această creștere de 177.938 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

Evoluția a fost susținută de anunțul privind eliminarea plafonării prețurilor la energie începând cu 1 iulie 2025, care a determinat un interes crescut pentru schimbarea furnizorului înainte de expirarea plafonării prețurilor.

Acest context a favorizat migrarea clienților cu efecte vizibile în ambele segmente de piață, dar cu un ritm mai accelerat în cel noncasnic, unde decizia de optimizare a costurilor e mai rapidă și direct influențată de condițiile pieței”, au explicat reprezentanții companiei.

Producția de energie a Hidroelectrica a scăzut cu 27% în primul semestru din 2025

Pe de altă parte, profitul net al Hidroelectrica a scăzut în primul semestru cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 1,587 miliarde lei, în principal din cauza producției reduse de electricitate.

Astfel că Hidroelectrica a fost nevoită să cumpere electricitate din piață, mai scumpă, pentru a-și onora contractele.